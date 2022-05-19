أناقة وأمان ومتانة .. سيارة تويوتا إف جي كروزر 2022 toyota fj cruiser في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام !

وقامت شركة تويوتا بتصميم سيارة فاخرة تبهرك في أدائها أثناء التجول على مختلف الطرق، فهي سيارة رياضية ومزودة بالتحكم الذاتي الذي يساعد القائد على الاستمتاع بالقيادة، حيث كثير من الشركات قدمت مختلف أنواع السيارات للعام الجديد 2022، ولكن تختلف مميزات كل سيارة تأتي سيارة تويوتا من بين أفضل سيارات عام 2022، فهي مزودة بأنظمة حديثة وإلكترونية تلائم التطور لتناسب محبي السيارات الأنيقة، وخلال السطور القادمة سوف نذكر مواصفات وأسعار السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022:

مواصفات سيارة تويوتا تختلف عن باقي السيارات، فهي عالية وكبيرة الحجم لتجنب الاصطدام بالطرق أثناء السير، كما إنها كبيرة من الداخل وتسمح الركوب لخمس أشخاص، ومزودة بتكييف وكاميرات خلفية تساعد القائد أثناء ركن السيارة، وغيرها من المميزات التي تنفرد بها سيارة تويوتا عن باقي السيارات سوف نوضحها.

ـ أنيقة وكلاسيكية من المظهر الخارجي، والباب الخلفي للسيارة يسمح بتحميل كل الحمولات دون عناء.

ـ مقاعد السيارة مغطاة بالمطاط الذي يسهل عملية تنظيفها من الأتربة.

ـ قوة سرعة السيارة 268 حصان وتحتوي على محرك 6 سلندر.

ـ تحتوى على محرك مزود بـ الناقل المانيوال أو يمكن استخدام الناقل اليدوي ومزود بخمس سرعات.

ـ مزودة بمحرك الدفع الرباعي لتساعد القائد أثناء القيادة.

ـ السيارة مزودة بتكييف من الداخل يسهل عملية التجول على القائد والركاب.

ـ متسعة من الداخل وتسع خمس ركاب.

ـ سيارة تويوتا تحتوى على كاميرا خلفية لتسهل عملية الركن.

ـ عجلة السيارة ثلاثية الأبعاد.

ـ يمكن دخول السيارة بدون مفتاح.

ـ والأبواب تغلق أوتوماتيكياً بعد الخروج من السيارة.

ـ نافذة السيارة الخلفية تحتوي على مزيل ضباب.

ـ عجل السيارة مصنع من الجلد.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022:

يندهش الجميع بمواصفات سيارة تويوتا الحديثة عن باقي السيارات، كما أن أسعارها مناسبة وبسيطة بالنسبة لتلك المواصفات الرائعة، وإليكم أسعار سيارة تويوتا في الأسواق.

ـ يصل سعرها في السعودية 146 ألف لاير سعودي.

ـ أسعارها في الأسواق المصرية 613 ألف جنيه.

ـ البحرين يصل سعرها إلى BHD