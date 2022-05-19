نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في المملكة السعودية بأسعار تبدأ بـ 5000 في ريال في المقال التالي
سيارات مستعملة في المملكة السعودية تبدأ بأسعار 5000 ريال سعودي يهتم كثير من المواطنين بالمملكة السعودية بشكل دائم بالبحث عن أفضل السيارات المستعملة التي يمكن الحصول عليها يسهل عليهم الانتقال من مكان إلى آخر بكل سهولة لهذا سوف نوضح لكم أفضل أنواع السيارات المستعملة بمواصفات وإمكانيات جيدة يمكنك شرائه حيث تعتبر سيارة تويوتا كورولا وكاميرا وسياره هيواندي ازيرا من أكثر السيارات التي يبحث عنها الكثير لأنها تتناسب مع جميع الفئات بجانب أن سعرها مناسب للغاية، لهذا سوف نوضح لكم كافة المواصفات الموجودة في سيارات هيونداي ازيرا وسيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2000 سيارة تويوتا كامري مستعملة وسيارات تويوتا كولا
سيارات هيونداي ازيرا مستعملة موديل 2011
- هذه السيارة من أفضل أنواع السيارات التي تم إنتاجها في 2011 وتتميز بوجود ناقل حركة اوتوماتيك حيث تسير هذه السيارة إلى 300 , 000 كيلو متر.
- تتميز أيضا هذه السيارة بوجود مكيف ومدخل يو أس بي وبلوتوث كما يتواجد فيها نظام يقوم بتوزيع الفرامل وكما خلفية.
- يوجد في سيارة هيونداي ازيرا مثبت مقاعد للأطفال وكذلك مثبت للسرعة وهذه السيارة تتوافر في الأسواق السعودية يبدأ سعرها من 4000 ريال سعودي.
سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2000
هذه السيارة يوجد فيها قوة الحصان تصل إلى 175 أما بالنسبة لسعة محرك يتصل آلى 2500 سي سي كما يتواجد في هذه السيارة نظام منع للانغلاق ويوجد فيها مكيف هوائي.
يتوفر في هذه السيارة ناقل حركة اوتوماتيك رباعي الاسطوانات كما يتواجد فيها وسائد هوائية وسعر هذه السيارة يصل إلى 25 , 000 ريال سعودي ويمكنك اختيار ما يناسبك من هذه السيارات بكافة الأسعار والمواصفات والامكانيات أفضل سيارات تويوتا مستعملة
سيارات تويوتا كورولا موديل 2003
- هذه السيارة عدد المسافات المقطوعة بها 139 , 000 كيلو متر ويوجد فيها إنذار ضد السرقة ونوافذ تعمل بالكهرباء.
- تتميز أيضا هذه السيارة بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي ووسائد هوائية كما يوجد فيها إنذار في حالة السرقة ويوجد فيها مرايات تعمل بالكهرباء ويوجد فيها مكيف وبلوتوث يمكنك استخدامه في أي وقت سيارات جينيسيس 2023 GV60 الشكل الجديد
- يتواجد في سيارة تويوتا كورولا العديد من الامكانيات الجيدة والكبيرة والمميزة كما يصل سعرها داخل الأسواق السعودية حوالي 5000 ريال سعودي.
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