سيارات مستعملة في المملكة السعودية بأسعار تبدأ بـ 5000 في ريال 

سيارات مستعملة في المملكة السعودية تبدأ بأسعار 5000 ريال سعودي يهتم كثير من المواطنين بالمملكة السعودية بشكل دائم بالبحث عن أفضل السيارات المستعملة التي يمكن الحصول عليها يسهل عليهم الانتقال من مكان إلى آخر بكل سهولة لهذا سوف نوضح لكم أفضل أنواع السيارات المستعملة بمواصفات وإمكانيات جيدة يمكنك شرائه حيث تعتبر سيارة تويوتا كورولا وكاميرا وسياره هيواندي ازيرا من أكثر السيارات التي يبحث عنها الكثير لأنها تتناسب مع جميع الفئات بجانب أن سعرها مناسب للغاية، لهذا سوف نوضح لكم كافة المواصفات الموجودة في سيارات هيونداي ازيرا وسيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2000 سيارة تويوتا كامري مستعملة وسيارات تويوتا كولا

سيارات هيونداي ازيرا مستعملة موديل 2011

هذه السيارة من أفضل أنواع السيارات التي تم إنتاجها في 2011 وتتميز بوجود ناقل حركة اوتوماتيك حيث تسير هذه السيارة إلى 300 , 000 كيلو متر.

تتميز أيضا هذه السيارة بوجود مكيف ومدخل يو أس بي وبلوتوث كما يتواجد فيها نظام يقوم بتوزيع الفرامل وكما خلفية.

يوجد في سيارة هيونداي ازيرا مثبت مقاعد للأطفال وكذلك مثبت للسرعة وهذه السيارة تتوافر في الأسواق السعودية يبدأ سعرها من 4000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2000

هذه السيارة يوجد فيها قوة الحصان تصل إلى 175 أما بالنسبة لسعة محرك يتصل آلى 2500 سي سي كما يتواجد في هذه السيارة نظام منع للانغلاق ويوجد فيها مكيف هوائي.

يتوفر في هذه السيارة ناقل حركة اوتوماتيك رباعي الاسطوانات كما يتواجد فيها وسائد هوائية وسعر هذه السيارة يصل إلى 25 , 000 ريال سعودي ويمكنك اختيار ما يناسبك من هذه السيارات بكافة الأسعار والمواصفات والامكانيات أفضل سيارات تويوتا مستعملة

سيارات تويوتا كورولا موديل 2003