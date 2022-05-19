أهم تحديثات سيارة في بي ان دبليو الفئة الثالثة 2023 تعتبر هذه السيارة من السيارات الحديثة التي يوجد لها ثلاث محركات قوية كما تتميز بوجود مقصورة داخلية كبيرة وواسعة ويوجد فيها العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة أما بالنسبة للتحديثات الجديدة في التصميم الخارجي بهذه السيارة وعند قيادة سيارة بي أم دبليو الفئة الثالثة 2023 تجعلك تشعر بأنها سيارة رياضية كما يتواجد فيها شاشة رقمية منحنية من الداخل ولكن من أكثر العيوب الموجودة في هذه السيارة عدم توفر الشكل القياسي لدى المنافسين مع عدم تواجد خاصية الاطارات كما لا يتواجد فيها ناقل الحركة يدوي ولكنه يعمل بنظام الاوتوماتيك.

مواصفات سيارات بي إم دبليو 3 2023

هذه السيارة مدمجة ما بين السيارات الرياضية والسيدان في التصميم الخاص بها ويتواجد من الخلف سقف منحني مشابه للمركبات الكوبيه كما تتميز هذه السيارة أنها مشابهة لسيارة السيدان الرياضية والفخمة التي يحبها الجميع بالإضافة إلى وجود ثلاث محركات كما يتواجد فيها شاحن تيربو من فيه 330i الشهير M340i ذات الأداء العالي والنموذج الهجين سيارات جينيسيس 2023 GV60 الشكل الجديد.

وعلى الرغم من أن هذه السيارة لم تتمكن من الحصول على فخامة مثل ألفا روميو وجوليت ولكن يوجد فيها كثير من التقنيات المتطورة والحديثة مثل جينيسيس جي 70 ولكن هذه السيارة تتميز رياضية جذابة بشكل كبير جداً.

تحديثات بي إم دبليو الفئة الثالثة الجديد