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أهم تحديثات سيارة في بي ان دبليو الفئة الثالثة 2023 تعتبر هذه السيارة من السيارات الحديثة التي يوجد لها ثلاث محركات قوية كما تتميز بوجود مقصورة داخلية كبيرة وواسعة ويوجد فيها العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة أما بالنسبة للتحديثات الجديدة في التصميم الخارجي بهذه السيارة وعند قيادة سيارة بي أم دبليو الفئة الثالثة 2023 تجعلك تشعر بأنها سيارة رياضية كما يتواجد فيها شاشة رقمية منحنية من الداخل ولكن من أكثر العيوب الموجودة في هذه السيارة عدم توفر الشكل القياسي لدى المنافسين مع عدم تواجد خاصية الاطارات كما لا يتواجد فيها ناقل الحركة يدوي ولكنه يعمل بنظام الاوتوماتيك.
مواصفات سيارات بي إم دبليو 3 2023
هذه السيارة مدمجة ما بين السيارات الرياضية والسيدان في التصميم الخاص بها ويتواجد من الخلف سقف منحني مشابه للمركبات الكوبيه كما تتميز هذه السيارة أنها مشابهة لسيارة السيدان الرياضية والفخمة التي يحبها الجميع بالإضافة إلى وجود ثلاث محركات كما يتواجد فيها شاحن تيربو من فيه 330i الشهير M340i ذات الأداء العالي والنموذج الهجين سيارات جينيسيس 2023 GV60 الشكل الجديد.
وعلى الرغم من أن هذه السيارة لم تتمكن من الحصول على فخامة مثل ألفا روميو وجوليت ولكن يوجد فيها كثير من التقنيات المتطورة والحديثة مثل جينيسيس جي 70 ولكن هذه السيارة تتميز رياضية جذابة بشكل كبير جداً.
تحديثات بي إم دبليو الفئة الثالثة الجديد
- يمكنك معرفة التحديثات الجديدة التي حصلت عليها سيارة بي أم دبليو الفئة الثالثة الجديدة حيث يوجد فيها شبك أمامي على الحواف الدائرية بالنسبة قليلة عن الإصدار السابق.
- يتواجد في هذه السيارة مصابيح أمامية لمبات ليد تم تصميمها وتم العمل على تقليل المسافة التي كانت تظهر في الجزء السفلي من جانب المصابيح الأمامية.
- أما بالنسبة للمصد الخلفي يوجد فيه زوايا حادة والاطارات مقاسها حوالي 18 بوصة أما بالنسبة للمصد الأمامي يوجد فيه فتحة تشبه حرف L.
- أما بالنسبة لشاشه الملاحة الداخلية الجديدة تكون شبه محنية يصل مقاسها إلى 12 . 3 بوصة وهذه السيارة تم الاعتماد فيها على لمس الشاشة والتحكم الصوت في السيارة وتقليل عدد الأزرار سيارات مستعملة في المملكة السعودية بأسعار تبدأ بـ 5000 في ريال
- يوجد ناقل حركة يمكن أن تقوم باستبداله من خلال رافعة حجمها صغير للغاية مع تحديث نظام التشغيل فيه شاشة المعلومات.
- يوجد فتحات مكيف داخلية تم العمل على تصميمها وتتميز بشكل مزخرف وجميل ويتواجد فيها هذه السيارة نظام الملاحة في السيارة خاصية الأوامر الصوتية.
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