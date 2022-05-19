سيارات للتنازل مستعملة بدون مقدم بالسعودية عروض كبرى المعارض بأقل قسط شهري

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقدم بالسعودية من كبرى المعارض بأقل قسط شهري، داخل المملكة العربية السعودية يوجد الكثير من المعارض التي توفر سيارات بحالة ممتازة للبيع ولكن سعر السيارة الكاش وتكون عالية القيمة المالية نظرا لحالتها ممتازة مثلها مثل السيارات الجديدة لذا تقوم تلك معارض بوضع تلك السيارات للتنازل وتنافس غيرها من معارض السيارات الأخرى في تقديم سيارات للتنازل بسعر منخفض وبدون مقدم ومن أشهرها معارض عبد اللطيف جميل و منصور للسيارات وغيرها، لذا جمعنا لكم أشهر عروض تلك السيارات بأقل قسط شهري يمكنك تصفح العروض والاتصال على رقم جوال الذي سنوضحه لكم للشراء.

سيارات للتنازل مستعملة بدون مقدم بالسعودية بأحدث الموديلات

سنبدأ بتقديم عروض تناول تمويل لدى معارض عبد اللطيف جميل السعودي للسيارات المستعملة بماركات مختلفة من تويوتا وهيونداي وكيا وشفرولية وفورد كل سيارة بها عروض سنقدمها لكم فرصة لن تتكرر فتابعوا معنا.

للتنازل سيارة تويوتا يارس سيدان موديل 2018 محرك 1.5

متاح لدى معارض عبد اللطيف جميل سيارة تويوتا يارس سيدان 2018 للتمويل. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. سيارة تويوتا مستعملة بحالة جيدة من داخل والخارج.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا يارس 2019

لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.

عداد الممشى عند عرض للسيارة للبيع 160.000 إلى 169.996 ألف كيلو متر.

مكان تواجد السيارة في جازان أبو عريش.

التقسيط الشهري يبلغ نحو 1.042 ألف ريال سعودي.

للتمويل والتقسيط سيارة تويوتا يارس موديل عام 2020 سيدان

متاح للتنازل لدى معارض عبد اللطيف جميل سيارة تويوتا يارس 2020. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك نوع القير. نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين. ضمان السيارة لمدة 3 سنوات من المعرض. نوع السيارة تويوتا يارس سيدان مستعملة بحالة جيدة جدا.

أهم مواصفات ومزايا سيارة تويوتا يارس 2020 سيدان

لون السيارة الخارجي أبيض غامق كريمي.

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 90.000 إلى 99.999 ألف كيلو متر.

مكان تواجد السيارة في جازان.

سعر السيارة كاش 48.575 ألف ريال سعودي.

سعر تقسيط السيارة الشهري مبلغ 1.121 ريال سعودي.

بدون مقدم سيارة تويوتا يارس 2019 سيدان للتنازل مستعملة

للتنازل سيارة تويوتا يارس سيدان موديل عام 2019. حالة السيارة الخارجية ممتازة بدون حوادث ومن الداخل أيضاً. لون السيارة الخارجي أبيض لامع.

أهم مزايا ومواصفات سيارة تويوتا يارس 2019