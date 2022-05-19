بلونها الاسود الداكن.. سيارة تندرا 2023 صاروخ تويوتا الجديد قريبا في الاسواق بمواصفات ولا في الاحلام

بلونها الاسود الداكن.. سيارة تندرا 2023 صاروخ تويوتا الجديد إليكم أبرز مواصفات وعيوب ومميزات سيارة تويوتا تندرا 2023 وكل ما يخص السيارة، فمن المعروف أن سيارة من المتوقع طرحها في العام المقبل فلا يوجد لها عيوب كبيرة ملحوظة بسبب عدم استخدامها حتى الآن ولكن هناك آراء بعض النقّاد عند الكشف وصيانة السيارة وسنقوم بتوضيح أي آراء إيجابية وسلبية خاصة بالسيارة وفقًا لأمانتنا التجارية، ولكن يمكننا القول بأن سيارات تويوتا لا خلاف عليها فهي شركة عريقة ومعنا منذ القدم ولها شهرة وموثوقية عالية.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا تندرا 2023

مقاس عجلات السيارة 18 بوصة ومطلية باللون الرمادي والإطار ملون باللون الأسود اللامع.

مزودة بشارات إس إكس والمقابض مطلية باللون الأسود كما في المصدات الخلفية.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الكلي من الخلف.

يتوفر من السيارة اللون الأسود واللون الأبيض واللون الرمادي وأخيرًا اللون الفضي السماوي.

يبلغ حجم وسعة محرك السيارة 3500 سي سي نوعه V6 وقوته الحصانية تبلغ 437 حصان.

تحتوي على مجموعة متطورة من النقل الهجين.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها يبلغ 14 بوصة وتعمل باللمس.

لها موثوقية عالية جدًا مقارنة ببعض السيارات المنافسة خاصة وأنها منتج ياباني.

هيكلها الخارجي مميز ومناسب للكثير من الأذواق.

قدرة السيارة على السحب تبلغ 4690 كيلو جرام.

مشاكل وعيوب تويوتا تندرا موديل 2023

لا يتوفر من السيارة محرك V8.

استهلاكها أكثر من السيارات المنافسة في استخدام البنزين أو الوقود الذي تعمل به.

قدرتها على السحب قوية ولكنها أقل من المنافسين بعض الشيء.

خياراتها أقل من المنافسين بالنسبة لمزايا الباب الخلفي.

أسعار تويوتا تندرا موديل 2023 في السوق السعودي

تختلف أسعار أي سيارة من فئة إلى أخرى لأن الفئات تختلف في الإمكانيات والمميزات عن غيرها وجاءت أسعار السيارة كالآتي:-