نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلونها الاسود الداكن.. سيارة تندرا 2023 صاروخ تويوتا الجديد قريبا في الاسواق بمواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي
بلونها الاسود الداكن.. سيارة تندرا 2023 صاروخ تويوتا الجديد إليكم أبرز مواصفات وعيوب ومميزات سيارة تويوتا تندرا 2023 وكل ما يخص السيارة، فمن المعروف أن سيارة من المتوقع طرحها في العام المقبل فلا يوجد لها عيوب كبيرة ملحوظة بسبب عدم استخدامها حتى الآن ولكن هناك آراء بعض النقّاد عند الكشف وصيانة السيارة وسنقوم بتوضيح أي آراء إيجابية وسلبية خاصة بالسيارة وفقًا لأمانتنا التجارية، ولكن يمكننا القول بأن سيارات تويوتا لا خلاف عليها فهي شركة عريقة ومعنا منذ القدم ولها شهرة وموثوقية عالية.
مواصفات ومميزات سيارة تويوتا تندرا 2023
- مقاس عجلات السيارة 18 بوصة ومطلية باللون الرمادي والإطار ملون باللون الأسود اللامع.
- مزودة بشارات إس إكس والمقابض مطلية باللون الأسود كما في المصدات الخلفية.
- تعمل السيارة بخاصية الدفع الكلي من الخلف.
- يتوفر من السيارة اللون الأسود واللون الأبيض واللون الرمادي وأخيرًا اللون الفضي السماوي.
- يبلغ حجم وسعة محرك السيارة 3500 سي سي نوعه V6 وقوته الحصانية تبلغ 437 حصان.
- تحتوي على مجموعة متطورة من النقل الهجين.
- شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها يبلغ 14 بوصة وتعمل باللمس.
- لها موثوقية عالية جدًا مقارنة ببعض السيارات المنافسة خاصة وأنها منتج ياباني.
- هيكلها الخارجي مميز ومناسب للكثير من الأذواق.
- قدرة السيارة على السحب تبلغ 4690 كيلو جرام.
مشاكل وعيوب تويوتا تندرا موديل 2023
- لا يتوفر من السيارة محرك V8.
- استهلاكها أكثر من السيارات المنافسة في استخدام البنزين أو الوقود الذي تعمل به.
- قدرتها على السحب قوية ولكنها أقل من المنافسين بعض الشيء.
- خياراتها أقل من المنافسين بالنسبة لمزايا الباب الخلفي.
أسعار تويوتا تندرا موديل 2023 في السوق السعودي
تختلف أسعار أي سيارة من فئة إلى أخرى لأن الفئات تختلف في الإمكانيات والمميزات عن غيرها وجاءت أسعار السيارة كالآتي:-
- الفئة الأولى من السيارة SR سعرها يبدأ من 136 ألف ريال سعودي.
- بينما سعر الفئة الثانية منها وهي SR5 سعرها يبلغ 139 ألف ريال سعودي.
- فئة الليمتد الثالثة سعرها يبلغ 180 ألف ريال سعودي.
- أما فئة TRD PRO سعرها يبلغ 200 ألف ريال سعودي.
- البلاتنيوم منها تبلغ أسعارها حوالي 218 ريال سعودي.
- طراز 1974م سعرها يبلغ 221 ريال سعودي.
- وأخيرًا الفئة الأخيرة منها يبلغ سعرها 280 ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلونها الاسود الداكن.. سيارة تندرا 2023 صاروخ تويوتا الجديد قريبا في الاسواق بمواصفات ولا في الاحلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.