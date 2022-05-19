نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار عالمية في المقال التالي
في عام ٢٠٢٢ اشتهرت كثيرا من السيارات منها سيارة باجيرو حيث أصبح لتلك السيارة شهرة كبيرة حيث أصبح يتم بيعها في السعودية بشكل كبيرة حيث عرفت بمدى شكلها المميز والرائع إلى جانب ثمنها المناسب لمميزاتها ويوجد بها جميع مراحل الأمان مثل الوسائد الهوائية التي يتم نفخها بشكل أتوماتك عند تعرض السيارة لأي حادث ونجد أن السيارة يمكن التحكم بها بسهولة وخاصة عند انجرافها بشكل مفاجئ في الجزء الأمامي منها ويوجد بها حساسات أمنية حتى تقوم بحماية السيارة من أسي تصادم يحدث بها ونجد أن السيارة تتميز بالمتانة والموتور القوي وسوف نوضح أهم مميزاتها وسعرها من خلال هذا المقال.
مميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو لعام 2022
نجد أنه قام الكثير من الأشخاص بشراء تاك السيارة وذاع صيتها في السعودية لعام ٢٠٢٢ بشكل سريع وسوف نوضح أهم مميزاتها من خلال النقاط التالية..
- تعرف السيارة بشكلها الرائع الذي يميزها عن السيارات الأخرى.
- لديها قوة للمحرك كبيرة جدا ولها مساحة ضخمة يستطيع من خلالها أن يركب ٧ أشخاص.
- عند قيام أحد بالسفر وقام باختيار تلك السيارة فأنه يكون اختيار موفق له وذلك بسبب سهولة قيادتها إلى جانب الأمان الذي تتمتع به.
- بها شاشة تعمل باللمس للسماع إلى الموسيقي والترفيه ويظهر عليه الطريق فهي بمثابة خريطة.
- نجد أن المقاعد الخاصة بها مصنوعة من الجلد الفاخر المميز.
- يوجد لها منافذ يواس بيه من الداخل والخارج.
بها أكثر من ٧ مكبرات صوتية للسماع بشكل أكثر من رائع.
- لها حساسات مهمة للتعرف على الضغط وقياسه.
لمنع الإنزلاق يوجد بها مكابح قوية جدا.
- بها مداخل من الداخل والخارج تعرف باسم Aux
بها محرك جيد يتميز بقوته الكبيرة.
- تحتوي على وسائد في الامام والخلف للأمان.
يحدث التحكم بالمقعد عن طريق وضع كهربائي تم وضعه.
اسعار السيارة باجيرو 2022
سوف نوضح لكم سعر السيارة للنسختين الخاصين بها في المملكة العربية السعودية ومصر ونوضح تلك الأسعار من خلال النقاط التالية..
- سعر سيارة باجيرو في النسخة الأولى التي تكون سعتها ٣,٥ لتر تقدر بحوالي ١٠٠ ألف ريال سعودي .
- سعر سيارة باجيرو النسخة الأولى سعة ٣,٥ لتر تقدر بحوالي ٤٠٠ ألف جنية مصري.
- سعر سيارة باجيرو في النسخة الثانية تقدر بحوالي ١٤٥ ألف ريال سعودي سعة ٣,٧ لتر في السعودية.
- يقدر سعر سبارة باجيرو في مصر من النسخة الثانية بحوالي اكثر من ٦٠٠ ألف جنية مصر سعة ٣,٧ لتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسطورة وصلت.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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