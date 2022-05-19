رنج روفر سبورت Range rover sport 2023 الجيل الجديد 3 خيارات للمحرك

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عمر شويل - جدة رنج روفر سبورت Range rover sport 2023 البريطانية المميزة من أفضل السيارات الرياضية التي تتمتع بمظهر خارجي متميز، ويمتاز هذا الإصدار بتحديثات كبيرة عن الإصدارات السابقة كما تمتاز بسرعتها الكبيرة والإطارات القوية مع وجود محرك ممتاز عالي الكفاءة، وقد نالت السيارة إعجاب الكثيرين من محبي الفئة الرياضية وحازت شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، حيث يفضل الكثير من الأشخاص الفئات الرياضية البريطانية.

رنج روفر سبورت Range rover sport 2023

تمتاز سيارة رنج روفر سبورت بالكثير من المواصفات التي تجعلها الخيار الأمثل لمحبي السيارات الرياضية عالية الجودة وذات السعة الكبيرة إلى جانب أن السيارة مزودة بنظام حماية متميز، كما نجد محرك السيارة بسعة 3 لتر بقوة 395 حصان ولهذا نجد سرعتها كبيرة يمكن الاشتراك بها في سباقات متعددة، إلى جانب توافر السيارة بفئة محرك مزدوج التوربو بسعة 4.4 لتر ويولد قوة 530 حصان، كما نجد المظهر الخارجي للسيارة جذاب لتناسب مختلف الفئات العمرية.

مواصفات رنج روفر سبورت 2023 من الداخل

نجد السيارة من الداخل ذات مساحة كبيرة والعديد من وسائل الراحة للركاب حيث تتميز المقاعد الجلدية بوجود نظام التدليك إلى جانب وجود إمكانية لوضع الأقدام، مع وجود وسائد هوائية لحماية الركاب من الاصطدام وأيضا نجد السيارة من الداخل تحتوي على شاشة ذات مساحة متميزة تصل إلى 13 بوصة، وتوجد بها مكبرات صوتية عالية الكفاءة ومن الجدير بالذكر أن مقاعد السيارة تتحرك في أكثر من اتجاه بشكل أوتوماتيك، مع امتيازها بالاتصال بالبلوتوث ووصلة ي واس بي ووجود نظام الملاحة.

تصميم رنج روفر سبورت 2023 الخارجي

تتمتع السيارة من الخارج بمواصفات مثالية كما نجدها تأتي بإطارات قوية بمساحة 23 أنش، إلى جانب المصابيح الأمامية المتميزة والمصابيح الضبابية وأيضا نجد السيارة تتمتع بوجود كاميرا خلفية تتيح للسائق متابعة الطريق الخلفي، وتمتاز رنج روفر سبورت بكونها مزودة بنظام حماية عالي الكفاءة حيث أن بها إنذار مانع للسرقة وإنذار لمنع الاصطدام مما يحمي الركاب من الإصابة وتجنب حدوث الحوادث.

سعر Range rover sport 2023

تتوفر رنج روفر سبورت بأكثر من طراز لذلك نجد سعرها يختلف باختلاف المميزات، ونجد الطراز الأول يبدأ سعره من 122850 دولار أمريكي بما يعادل 460 ألف ريال سعودي بينما يتواجد الطراز الثاني منها بسعر 141 ألف دولار أمريكي بما يعادل 529462 ريال سعودي، ويمكن إضافة بعض المميزات للسيارة مع تكلفة إضافية بسيطة.