عودة الوحش الروسى... سيارة لادا نيفيا 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة

سيارة لادا نيفيا2022 اهم مواصفاتها، تعتبر سيارة لادا نيفيا 2022 من افضل السيارات المعروضة في الوقت الحالي، حيث أنها أضافت ضجة كبيرة لسوق السيارات، وهذا ما جعلها تلفت انتباه الجميع، حيث أنها سيارة الدفع الرباعي الرائعة التي قامت شركة فوتوز الروسية بإنتاجها، حيث كان أول إنتاجات هذه السيارة منذ أكثر من أربعون عامًا، وكل فترة تجري الشركة تعديلات على القالب القديم، وتنتج سيارة موديل جديد.

سيارة لادا نيفيا2022 اهم مواصفاتها

مميزات سيارة لادا نيفيا 2022

تتميز هذه السيارة الروسية لادا نيفيا 2022 المميزة بالعديد من المميزات، ومنها:

قامت السيارة بالاحتفاظ بالطابع الكلاسيكي الخاص بها من الداخل، مع إضافة بعض التحديثات.

تشعرك السيارة بمتعة كبيرة عند قيادتها، حيث أنها من افضل النسخ المحدثة من السيارة.

السيارة تقوم بتزويد المقاعد بخاصية من أجل التدفئة، وهذا بالرغم من أن عجلة القيادة تحتفظ بتصميم الثمانينات.

تحتوي السيارة على مكيف حديث للهواء وهي مزودة بإضاءة حديثة داخلية تجعل السيارة مليئة بالجاذبية.

أصبح مستوى عزل الصوت الخاص بالسيارة أكثر كفاءة من قبل، حيث أنه يمنع وصول الضوضاء إليها.

السيارة يتم منها من الاهتزاز فهي ثابتة للغاية.

مواصفات سيارة لادا نيفيا 2022

من أهم مواصفات السيارة لادا نيفيا 2022 ما يلي:

تحتوي على محرك رائع من الطراز القديم يتم عمله من خلال البنزين، حيث أنه ليس محدث، والسعة الخاصة به 1.7 لتر.

يعتمد محرك السيارة على التنفس الطبيعي، وهو يقوم بتوليد قوة مقدارها ثلاثة وثمانون حصان.

يبلغ عزم الدوران الخاص بالسيارة 129 نيوتن/ لكل متر.

السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي الخاص بالعجلات، والمحرك ينتقل به ناقل الحركة مانيوال يحتوي على خمس سرعات.

السيارة تحتوي على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة.

يوجد من السيارة العديد من الفئات ومنها سيارة لادا نيفيا 2022 برونتو، و سيارة لادا نيفيا 2022 ليجند

ولادا نيفيا ترافل، ولادا نيفيا بريستيج، وكل هذه الفئات تحتوي على مميزات غير الفئة الأخري، لذلك يمكنكم تجربتها.

سعر سيارة لادا نيفيا 2022