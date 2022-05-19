سيارات للتنازل بدون مقدم من البنك الاهلي السعودي تعرف على السيارات المتاحة ونظام الدفع، البنك الأهلى السعودى من البنوك التي تتميز بمصداقية مع عملائها ودائما البنك الأهلي السعودي في القمة لأنه يعمل على إتاحة الفرص للجميع وهو من خلال ذلك يقوم بتوفير السيارات المستعملة القابلة للتنازل وبدون مقدم ويقوم البنك الأهلي السعودي بتوفير السيارة هيونداى سوناتا موديل 2020 وهو يتيح التنازل عن طريق نقل الملكية بتطبيق الشروط كاملة.

سيارات للتنازل بدون مقدم من البنك الأهلي السعودي

السيارة هيونداى سوناتا 2020 من السيارات التي تسع لعدد 5 أشخاص.

وهى سيارة مريحة من الداخل تتسم بالمقاعد الجلدية الأنيقة.

كما أن المقاعد الأمامية يسهل تحريكها للأمام وللخلف لإعطاء مساحة أكثر لمن هم طوال القامة.

تتوفر بها وسائل الأمان للمقعد الأمامي وللسائق حيث توجد الوسائد الهوائية.

تتميز السيارة هيونداى بوجود مساحة تخزينية كبيرة تصل إلى 453 لتر فهي تعتبر أعلى من سيارات كثيرة بها مساحة تخزينية أقل.

بوجود مساحة تخزينية كبيرة تصل إلى 453 لتر فهي تعتبر أعلى من سيارات كثيرة بها مساحة تخزينية أقل. كما يوجد بالسيارة هيونداى سوناتا 2020 وسائل الترفية المختلفة .

حيث يوجد بها شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس وكذلك أندرويد وبلوتوث ومنفذ USP

بها عدد 12 مكبر صوت بها راديو ستالايت وشاشة رقمية بحجم 12.3 بوصة.

السيارة بها تحكم أتوماتيكى في المناخ مزدوج المناطق.

كما يتم تعديلات المناخ من خلال عجلة القيادة من خلال أزرار كما أنه يمكن التحكم فى الصوت أيضا من خلال عجلة القيادة.

مواصفات محرك السيارة هيونداى سوناتا 2020

السيارة هيونداى سوناتا مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعته 2.5 لتر يولد قوة 191 حصان.

كما أن السيارة هيونداى سوناتا مزودة بناقل حركة أتوماتيك به 8 سرعات مما يعطى أكبر سرعة للسيارة.

سعر السيارة هيونداى سونات 2020

تتوفر السيارة بقسط شهرى 1610 ريال سعودي كما يمكن استخدام نظام الدفع الفوري بالتفاوض مع البنك الأهلي السعودي بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والضمان من خلال الوكالة المسئولة عن السيارة.

كما يوفر البنك الأهلي السعودي نظام تمويل السيارات بالإضافة إلى توفير عدد من السيارات للتنازل مستعملة وجديدة لعملائها ويتميز بسهولة التعاملات المالية التي يفتقدها الكثير من البنوك الأخرى، كما يوجد أنظمة تقسيط السيارات ونظام الكاش والتمويل أيضًا.