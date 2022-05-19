نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص السيارة.. 9 ألف درهم إماراتي أقل سعر لسيارات نيسان مستعملة للبيع في المقال التالي
نيسان مستعملة للبيع، تعتبر سيارة نيسان 11 ألف درهم بالإمارات أقل أسعار السيارات المستعملة بداخل الإمارات في الوقت الحالي، فقد نالت سيارة نيسان على شهرة واسعة ويقبل عليها الكثير من الأشخاص من أجل الشراء ومن ثم يليها على التوالي سيارة تويوتا وهيونداي وسيارة شيفرولية، وع زيادة الأسعار التي يتعرض لها دول العالم في الوقت الحالي، جميع المجالات ومن أهمها السيارات، فقد يلجأ البعض للقيام بشراء سيارات مستعملة لتقضي حوائجهم اليومية، وتكون بأفضل الأسعار المناسبة من حيث الراتب وتكون بحالة ممتازة، لذلك سوف نقدم لكم أبرز عروض بيع السيارات المستعملة من نيسان بأماكن متنوعة واختار المناسب لك للشراء.
نيسان مستعملة للبيع
تعد سيارة نسيان من أهم وأقوى أنواع السيارات على الطرق ويوجد بها العديد من مميزات ووسائل الأمان والسلامة، وكل إصدار خاص بها يتمتع بالكثير من التقنيات والإمكانيات الكثيرة التي تجعل السيارة منافس قوي للغاية بين الكثير من أنواع السيارات الأخرى، بحالة عند شراء نوع محدد من السيارات فسوف نوفره لك.
سيارة للبيع نيسان مورانو موديل 2006
متوفر سيارة نيسان مورانو للبيع وتعتبر من بن السيارات الرائعة للغاية عبر المواقع الخاصة ببيع السيارات في السعودية، السيارة مستعملة متوفر بحالة جيدة، ومزودة بناقل حركة للسيارة بنوع القير وكذلك الأتوماتيك، والسيارة متاحة بند الحمرا بدبي.
مواصفات سيارة نيسان مورانو 2006
- السيارة متاحة بمحرك يبلغ نحو 3500 سي سي ويبلغ عداد المشي الخاص بالسيارة للمسافة المقطوعة نحو 243,280 ألف كيلو متر.
- وبالنسبة لنوع الوقود المستخدم للسيارة هو البنزين وتعمل السيارة بنوع الدفع أو الجر الرباعي.
- مزودة بفتحة سقف وبها مقاعد قابلة للتعديل بالكهرباء.
- مقاعد السيارة من الجلد وتتمكن من التحكم بظروف الجو.
- يبلغ سعر السيارة حوالي 11 ألف درهم إماراتي، والسيارة متاحة باللون الأبيض ألؤلؤي.
سيارة نيسان مورانو إصدار 2006 بورسان العقارية
- متاح للبيع سيارة مورانو 2006 مستعملة تتميز بحالة جيدة، وبها ناقل حركة أتوماتيك وكذلك نوع القير.
- والسيارة متوفر بلون خارجي مميز اللون الفضي الرمادي، والسيارة بحالة جيدة دون التعرض لأي حوادث من الداخل والخارج.
- والسيارة متاحة في روسان العقارية بسعر يبلغ حوالي 9.000 ألف درهم.
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