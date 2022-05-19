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عمر شويل - جدة نعرض لحضراتكم أعزائي القراء موضوع عن سيارات مستعملة رخيصة للبيع في السعودية تخفيضات جديدة. حيث يرغب الوافدون أو المقيمون في المملكة العرية السعودية في الاطلاع على اكبر عدد من اسعار السيارات المستعملة في السعودية. وذلك من أجل الاطلاع على التغيرات التي تحدث في سوق سيارات المستعملة في المملكة. ولذلك سنعرض لكم تنويعة من اسعار السيارات المستعملة في السعودية بصورة جيدة تطلعكم على أجدد ما في سوق السيارات السعودي.

سيارات مستعملة رخيصة للبيع في السعودية تخفيضات جديدة

ننقل هذه المعلومات من موقع سيارة المتخصص في بيع السيارات المستعملة ومعروض عليه سيارة فورد تورس 2019 اس اي ستاندرد والتي يبلغ سعرها في الكاش 63900 ريال سعودي ولونها سلفر. ونوع الوقود التي تسير به بنزين وحجم محرك 2.0 وسنة الموديل 2019. اربعة سلندر. علاوة على ذلك معروض سيارة نيسان صني اس في ستاندرد موديل 2019. في السعودية وذلك بمبلغ 36600 ريال سعودي. وعلاوة على ما سبق توجد سيارة تويوتا برادو تي اكس موديل 2015 ستاندرد وهي موجودة في الرياض مستعملة ويبلغ سعرها الكاش 90000 ريال سعودي. كذلك ننتقل إلى سيارة أخرى وهي سيارة هيونداي سوناتا 2020 سمارت مستعملة متوافرة في الرياض بمبلغ اش 82000 ريال سعودي.

اسعار سيارات مستعملة للبيع في السعودية منخفضة السعر للوافدين والمقيمين متجدد

نواصل معًا أحبائي من القراء اسعار سيارات مستعملة في السعودية فنجد في الرياض توجد سيارة كيا كادينزا 2019 فل سعودي موجودة في الرياض وهي مستعملة وسعرها كاش 90000 ريال سعودي. علاوة على ذلك توجد سيارة لكزس 350 اي اس موديل 2010 سي سي ايليت مستعملة في الرياض بمبلغ 50000 ريال سعودي. بالإضافة لما سبق نعرض سيارة هونداي ازيرا سمارت موديل 2021 في الرياض مستعملة ويبلغ السعر الكاش 112000 ريال سعودي. كما توجد سيارة مستعملة كيا كادينزا موديل 22019. استندرد سعودي في الرياض مستعملة بسعر 68000 ريال سعودي.

تحديث اسعار سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية وموديلاتها

من السيارات أيضًا المستعملة المعروضة للبيع في السعودية سيارة هوندا أكورد موديل 2018 نص فل وسعرها يصل في الكاش إلى 78000 ريال سعودي. ولا ننسى أيضًا موجود سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2014 فل سعودي مستعملة في الرياض وذلك بمبلغ 110000 ريال سعودي. علاوة على ذلك توجد سيارة للبيع نيسان التيما اس في موديل 2020 فل مبلغ 85000 ريال سعودي. كما توجد سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2012 في الرياض مستعملة بسعر 65000 ريال سعودي. وتتوافر سيارة هونداي ازيرا 2019 سعودي بالرياض مستعملة بسعر 73000 ريال سعودي.

مواصلة لمعرفة احدث اسعار السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية

ننتقل الآن إلى سيارة اخرى في رحلتنا لمعرفة اسعار السيارات المستعملة في السعودية من على موقع سيارة فنجد سيارة شيفروليه تاهو 2017 ال تي مستعملة يبلغ سعرها 122000 ريال سعودي. وهوندا كونا موديل 2019 جل ال اس نص فل بمبلغ سعر الكاش 59000 ريال سعودي. كما توجد سيارة معروضة في الرياض هونداي النترا موديل 2018 جي ال كاش بـ 52000 ريال سعودي ويمكن تقسيطها بمبلغ 1547 ريال سعودي. وسيارة دودج تشارجر موديل 2021 جي تي نصف فل بمبلغ 125000 ريال سعودي مستعملة. كذلك معروض سيارة جينيسيس بلاتينيوم 2016 في الرياض مستعملة بسعر 78000 ريال سعودي.