انخفاض سعر كيا سونيت جي ال 2022 بنسبة تصل إلى 18%، نتحدث اليوم عن أحد طرازات كيا الجديدة والصادرة لعام 2022 وهي كيا سونيت فئة GL، تأتي تلك الفئة بمحرك اقتصادي بتقييم ممتاز + بمعدل 17.3 كم لكل لتر مع مواصفات جيدة جداً بالنسبة للأسعار. وتتواجد فئة جي ال فقط ضمن عروض مجموعة صالح للسيارات، بينما توفرت فئات LX وLX2 و EX و EX 2TONE ضمن عروض كيا الجبر. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات كيا سونيت GL الاقتصادية موديل 2022، كما نكشف لكم عن عرض مجموعة صالح للسيارات وخصم مباشر يصل إلى 18 بالمائة.

سعر كيا سونيت GL موديل 2022

تأتي السيارة بمحرك اقتصادي رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي يولد قوة 115 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي والقير أوتوماتيك بتقنية سي في تي. انخفض سعر كيا سونيت فئة جي ال 2022 في عرض خاص ضمن تخفيضات موديلات 2022 مجموعة صالح للسيارات، حيث أصبحت تتوفر الآن بسعر 61 ألف و500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلا من 76 ألف و633 ريال بخصم مباشر يقترب من خُمس السعر.

تم طرح فئة gl بنفس المواصفات المتوفرة في فئة LX الموجودة لدى كيا الجبر، ولكن تتفوق فئة جي ال بإضاءات ليد بدلاً من الهالوجين. وتتميز سونيت gl 2022 بحساسات وكاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، حنايا عفش، إضاءات ليد خلفية، كشاف ضباب خلفي، إشارات على المرايا مع إمكانية الطي اوتوماتيك. السيارة مجهزة كذلك بعدد 2 وسائد هوائية، عدد 5 احزمة امان، فرامل ABS مانعة للإنغلاق، نظام ثبات إلكتروني، حساس كفرات.

سونيت 2022 فئة جي ال

تتميز داخلية فئة جي ال بمقاعد مخمل، جلنط يدوي، نوافذ كهربائية بالكامل اوتو، شاشة عدادات، نظام تثبيت سرعة يمكن التحكم به من خلال عجلة القيادة، إمكانية فتح السيارة عن طريق الريموت، زر تشغيل المحرك، التحكم في الأوامر الصوتية والبلوتوث عن طريق المقود، إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، مكيف يدوي وفتحات تكييف خلفية، مسند بالوسط درج. كما تتميز كيا سونيت gl 2022 العائلية بإكسسوارات كروم اخلية جذابة وشاشة ترفيه تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد اوتو، بالاضافة إلى منافذ متعددة للشحن والطاقة.