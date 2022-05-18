نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ15 ألف سيارات تويوتا والفئات مفاجأة في الممشى والحالات قوية في المقال التالي

تعد سيارات تويوتا هي السيارات الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة اليابانية العملاقة مجموعة واسعة من الموديلات التي تقابل الأذواق على اختلافها ما بين الراغبين في اقتناء سيارات اقتصادية أو رياضية أو سيارات تقدم العديد من الإمكانيات الفخمة التي تمنح مستوى عالي للغاية من الراحة والفخامة والجاذبية، كما أن خبرة الشركة اليابانية تجعل السيارات التي تحمل شعارها هي سيارات تتميز بالاعتمادية وطول العمر والقدرة العالية على تحمل أقسى ظروف القيادة. بـ15 ألف سيارات تويوتا والفئات مفاجأة في الممشى والحالات هناك سيارة تويوتا كورولا موديل 2010، حالة السيارة جيدة والبودي بحالة بدون ملاحظات.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 276 ألف كيلومتر، بودي السيارة مرشوش.

الشاسيه الخاص بالسيارة بحالة الوكالة والقير الخاص بها بحالة جيدة وهو قير اتوماتيكي.

سعر السيارة هو 15 ألف ريال سعودي والممشى قابل للزيادة حتى البيع. تويوتا كورولا 2010 بممشى مفاجأة والسعر رخيص بحالة جيدة هناك سيارة تويوتا كورولا في المدينة، قير السيارة يدوي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 300 ألف كيلومتر، سعر السيارة 13 ألف ريال سعودي.

السيارة باللون الأبيض والكفرات جديدة، حالة البودي الخارجي ليست عليه ملاحظة واحدة.

حالة تكييف السيارة والزجاج الخاص بها وكذلك المحرك والقير بحالة جيدة ولا تحتاج إلى أي مصروفات.

جميع مصابيح السيارة والكشافات الخارجية لها من الأمام أو الخلف لا تحتوي على أي خدوش ظاهرة.

حالة السيارة من الداخل قد تحتاج إلى تعديل بناءً على بعض الأذواق وفيما عدا ذلك السيارة بحالة جيدة. كورولا الجبارة في السعودية بأسعار رخيصة وحالة قوية الحالة التالية في الطايف موديل 2010، حالة السيارة جيدة، الممشى 300 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة مفحوصة وحالة المحرك والقير يعملان بصورة ممتازة.

سعر السيارة 15 ألف ريال سعودي، حالة بودي السيارة من الخارج جيدة، حالة الزجاج الخاص بالسيارة ممتازة.

الصالون الداخلي بحالة جيدة، حالة الكفرات مقبولة، وتحتوي السيارة على كاميرا من الخلف للمساعدة في الرجوع.

قير السيارة يدوي وهو يعمل بشكل جيد وليست هناك أي ملاحظات على أدائه.

الكشافات الأمامية للسيارة بحاجة إلى التلميع لأفضل إضاءة. عمر شويل - جدة بـ15 ألف سيارات تويوتا والفئات مفاجأة في الممشى والحالات قوية - ثقفني

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