نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية jeeb grand cherokee في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة جيب جراند شيروكي 2022 jeeb grand cherokee تتسم بمواصفات قياسية تناسب تضاريس الطرق في المملكة العربية السعودية، ولهذا يكثر التساؤل على مواصفاتها والسعر التي طُرحت به لهذا العام، ونظرًا للإقبال على شرائها نجد منها العديد من الإصدارات، التي بالرغم من تشابهها في المواصفات إلا أن كل إصدار منهم يختلف عن الآخر، وهذا ما سنتناوله تفصيلًا في مقال اليوم.

سعر ومواصفات سيارة جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية jeeb grand cherokee

سعر ومواصفات سيارات السعودية يختلف وفقًا لنسبة العرض والطلب عليها، واليوم نعرض لكم مواصفات سياره جيب جراند شيروكي 2022 نظرًا لزيادة الإقبال على السيارات المرتفعة من المقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي يبدأ سعرها من 162,239 ريال سعودي.

سيارة جيب

تمتلك سيارة jeeb قدرة عالية على مجاراة الطرق في المملكة، نظرًا لما تمتلكه من موتور قوي، وعجلات دفع رباعي، وأيضًا الارتفاع العالي نسبيًا، ناهيك عن كابينة القيادة ذات التصميم الإنسيابي، والمقاعد الخلفية التي توفر للركاب راحة أثناء الطريق، هذا بالإضافة إلى تصميمها ذو الشبك الأمامي، ونظام الفرامل الآمن المانع للإنزلاق.

جراند شيروكي

تمتلك سيارات جيب شيروكي 2022 ثلاث إصدارات، كان أولها جراند شيروكي laredo، ثم طُرح بعده الإصدار الثاني جراند شيروكى limited، ليأتي من بعدهما الإصدار الأخير للعام 2022 وهو سيارة جراند شيروكي summit، وكل الإصدارات تتشابه في الشكل الخرجي، لكن تتباين من حيث قوة المحرك، وسعة خزان الوقود، والسرعة القصوى، ومعدل التسارع.

وقد جاء الإصدار الأول جيب جراند شيروكي لاريدو بالمواصفات التالية:

محرك بسعة 3.6 وبقوة 290 حصان.

نظام دفع كلي، مع ناقل حركة أوتوماتيك.

عزم دوران 350، ومعدل تسارع 8.3.

أبعاد الطول 4.828 متر، والعرض 1.943 متر، والإرتفاع 1.792 متر، مع صندوق سيارة بسعة 782 لتر.

جيب جراند شيروكي 2022

السيارة تجدونها بالأسعار التالية:

سعر جراند شيروكي لاريدو 162,239 ريال سعودي.

سعر جراند شيروكي ليميتيد 196,739 ريال سعودي.

سعر جراند شيروكي سميت 242,739 ريال سعودي.

وبهذا تعرفتم على سعر ومواصفات سيارة جراند شيروكي 2022 في السعودية، حيث قدمنا سعر كل إصدار منن الثلاثة إصدارات التي طرحتها شركة جيب في المملكة، وتابعونا للمزيد من أخبار السيارات المطروحة في السعودية.