نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصلـت أسطورة كيا..سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأسعار ومواصفات مذهلة للغاية في المقال التالي

تنتمي كيا سبورتاج 2023 الجديدة بمميزاتها ومواصفاتها إلى فئة السيارات الرياضية مع مجموعة واسعة من التطبيقات، وحيث تقدم تجربة قيادة قوية تتعامل مع جميع أنواع الطرق بقوة وقدرات كبيرة، فضلاً عن تصميم جذاب وقوي تميز كيا نفسها بإنتاج مجموعة واسعة من السيارات التي تنافس بشدة في السوق السعودية، وذلك بفضل مواصفاتها عالية الأداء والمظهر الخارجي الفاخر وقدرات الترفيه الواسعة في الداخل وبالتالي فهي تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي الأكثر تميزًا، حيث ستكون من أقوى المنافسين في نفس الفئة حتى الإصدار السابق الذي تم إطلاقه منتصف عام 2022. مواصفات كيا سبورتاج 2022 فيما يلي مواصفات كيا سبورتاج 2022: تحتوي السيارة على محرك سعة 2 لتر ونصف لتر.

يبلغ طول السيارة حوالي أربعة أقدام ونصف بوصة ونصف.

السيارة متوفرة بعلبة تروس أوتوماتيكية وخمس سرعات.

يقع القفل الرئيسي في السيارة.

السيارة من طراز كيا سبورتاج وهي مصنفة على أنها شاحنة متعددة الأغراض.

السيارة مزودة بجنوط رياضية قياس 5 إنش.

تتمتع كيا سبورتاج بتصميم داخلي واسع ومظهر مشابه لـ K5.

لديها العديد من أنظمة القيادة بما في ذلك SMART و SPORT و ECO و COMFORT.

مزود بشاشة عرض رقمية مقاس 12 بوصة.

وهي مجهزة بنظام ملاحة عالي التقنية وهناك وسائد هوائية.

يوجد تكييف ويوجد ازرار للتحكم به.

تحكم في نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS.

السيارة مزودة بأكياس هوائية وهي من أهم العوامل في منع الاصطدام بأي نوع.

تحتوي السيارة أيضًا على فرامل مانعة للانغلاق ومجهزة بـ EBD و EBS.

ينتج محرك الديزل حوالي 183 حصانًا وتأتي السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية تروس مختلفة.

بالنسبة لهذه الفئة يبلغ أقصى عزم دوران للسيارة 417 نيوتن متر.

المحرك الثالث هو محرك هجين يستخدم تقنية E-HANDLING وهو مشابه لمحرك توربيني رباعي الأسطوانات.

المحرك الرابع هجين يعمل بتقنية PLUG-IN-HYBRID وينتج 137 كيلو وات، يبلغ عزم الدوران 416 نيوتن / متر وينتج 416 نيوتن / متر.

عندما ينتج هذا المحرك 195 كيلوواط فإنه ينتج 350 نيوتن متر من عزم الدوران. سعر كيا سبورتاج 2023 ستتوفر كيا سبورتاج 2023 في موديلات متنوعة منها لتر ونصف في السعودية مقابل 99 ألف ريال. وفي السعودية موديل كيا سبورتاج 2023 بسعة 2.4 لتر LX بسعر 105 ألف ريال. عمر شويل - جدة وصلـت أسطورة كيا..سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأسعار ومواصفات مذهلة للغاية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصلـت أسطورة كيا..سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأسعار ومواصفات مذهلة للغاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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