نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بدون مقدم وأول قسطين مجانا بأقل راتب ولا يوجد رسوم أو كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من السيدات والرجال أيضا عن طريقة ليحصل كلا منهما على سيارة تكون مفيدة لهم وأمان لجميع أفراد العائلة، ويبحثون عن سيارات جديدة وسيارات مستعملة ولكن يجب أن تكون متكاملة جميع الكماليات التي تهم الفرد، وهناك مجموعة كبيرة من البنوك والشركات السعودية التي توفر لك سيارات جديدة ومستعملة بسعر منافس ويمكنك أن تأخذ السيارة بالتقسيط على خمس سنوات أو على سنتان أيهما أفضل إليك، ويمكنك أن تحصل على السيارة بأقساط شهرية بسيطة كل شهر يتم دفعها، حتى تتمكن من سداد سعر السيارة وتمتلكها، ويمكنك الحصول على عروض السيارات من الشركات التمويلية داخل المملكة بسعر مناسب ولكن وفق بعض الشروط.

سيارات موديل 2022 بدون مقدم

يمكنك أن تتمتع بالحصول على أفضل أنواع السيارات وتمتلكها بسعر جيد لك وفق راتبك الشهري، فيمكنك أن تحصل على السيارة إذا كان الراتب الشهري 3000 ريال إذا كنت موظف بالقطاع الحكومي أو موظف بالقطاع الخاص، وذلك يرجع إلى تفاصيل العمل والراتب الخاص بك، سيارة مستعملة موديل 2019، أما إذا كنت متقاعد فيمكنك الحصول على تمويل سيارة بسعر جيد وفق الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات، ويتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك وفق العروض المتوفرة لك، وهناك عروض سيارات جديدة موديل 2022 بدون مقدم ولا تحتاج إلى كفيل، كما أن أول قسطين مجانا لك وستأخذ السيارة بالتقسيط المريح ولا يوجد أي رسوم إدارية، وكل هذا لعروض أفضل لتحصل على السيارة التي تحتاج إليها بإجراءات ميسرة لراحة العملاء.

أنواع السيارات الموجودة موديل 2022

تستطيع أن تحصل على سيارة أكسنت موديل 2022 سمارت بقسط شهري 1,098 ريال شهريا ويمكنك التعرف على مميزاتها ومواصفاتها من خلال العروض المعلن عنها من قبل الشركة والمقارنة بين السيارة والأخرى لتحصل على الأفضل لك، سيارة للعاطلين عن العمل 300 ألف ريال، وسيارة إلنترا 2022 بقسط شهري 1,424 ريال شهريا، وسوناتا 2022 بقسط 1,835 ريال سعودي، و كريتا بقسط شهري 1,434 ريال سعودي، ويوجد من جميع تلك السيارات العادي والسمارت، وسيارات كونا بقسط 1,543 ريال، وتوسان بقسط 1,727 ريال سعودي، ويتم احتساب الدفعات الشهرية على 60 شهرا وسوف تحصل على العرض بعدم دفع أول قسطين.

طريقة التقديم لطلب التمويل

سوف تقم بالدخول إلى عروض سيارات شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الجديدة هيونداي موديل 2022 والتي سوف تنتهي بعد 13 يوم على العروض المقدمة من الشركة، وتقم باختيار السيارة التي تريدها وتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة، وتقديم الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة وتكون سارية المفعول، ورخصة القيادة وإثبات السكن وتعريف الراتب، والاتصال على الرقم المجاني لشركة عبد اللطيف جميل 8002442211 لتحصل على طلبك أو التعرف على العروض المتوفرة والتي تصلح لك، وهناك معارض ووكلاء للسيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والتي من خلالها سوف تحصل على أفضل السيارات، ويجب أن يكون السجل الائتماني جيد حتى تحصل على التمويل بدون ضامن، فهناك بعض الشروط التي يجب أن تستوفى حتى تحصل على التمويل بإجراءات سريعة وبسيطة.