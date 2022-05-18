ارخص سيارات مستعملة بالسعودية تعرف على المواصفات والأسعار الآن

ارخص سيارات مستعملة بالسعودية يبحث كثير من المواطنين داخل المملكة السعودية عن أفضل السيارات المستعملة داخل المملكة السعودية وتكون حالتها ممتازة ومواصفات جيدة خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الفترة الأخيرة حيث تعتبر سيارات هيونداي المستعملة من أفضل أنواع السيارات المفضلة لدى كثير من الأشخاص وخاصة داخل البلاد ويوجد إقبال عليها بشكل كبير حيث يمكنك الحصول على السيارة التي تريدها من خلال الاطلاع على مواصفات السيارة سعر السيارة في السوق السعودي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات سيارات هيونداي بجميع أنواعها.

ارخص سيارات مستعملة بالسعودية

تعتبر سيارة هيونداي من أفضل أنواع السيارات التي تم إصدارها في عام 2017 وهذه السيارة تعمل بنظام الاوتوماتيك من خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمواصفات.

مواصفات سيارة هيونداي 2005

تعتبر هذه السيارة من أفضل أنواع السيارات التي تعمل بنظام الاتوماتيك.

كما يوجد فيها نوافذ كهربائية ومصابيح ويمكنك دخول السيارة بدون مفتاح.

أما بالنسبة للمحرك الموجود في هذه السيارة يوجد بقوة 1600 سي سي.

والوقود الذي يتم استخدامه لهذه السيارة بنزين موجود عجلة قيادة آليه.

وهذه السيارة تتوافر في الأسواق السعودية بسعر 9000 ريال سعودي.

ارخص سيارات مستعملة بالسعودية

سيارة هيونداي اكسنت 2017 يوجد فيها عجلات دفع أمامي ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة.

أما بالنسبة لعداد المشي يصل إلى 368 ألف كيلو متر.

كما يتواجد فيها المكيف هواء يعمل بنظام الاوتوماتيك.

وهذه السيارة يتواجد فيها فرامل مانعة للانغلاق ويمكنك الدخول إلى السيارة بدون استخدام المفتاح.

سعر هذه السيارة في الأسواق السعودية يبدأ من 19 , 000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي النترا مستعملة موديل 2015