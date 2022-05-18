نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات أقل من 9 ألاف درهم إماراتي في دولة الامارات المتحدة أبرزها ليكزس وتويوتا وفورد في المقال التالي

سيارات أقل من 9 ألاف درهم إماراتي ، يسعى المواطن الإماراتي للبحث بشكل دائم عن سيارات لتتحمل معه أعباء المشاوير الشاقة أو المشاوير ذات المسافات الطويلة أو الرحلات التي تستغرق العديد من المسافات والساعات، ولكن مع ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب وغلو الأسعار يتجه البعض إلى البحث عن سيارات مستعملة في الامارات المتحدة لتتناسب وتواكب الحياة الاقتصادية التي يمر بها المواطن، ومن أجل هذا وحرصًا على تلبية رغبات المواطن الإماراتي نقدم أسعار سيارات مستعملة رخيصة في دبي وأبو ظبي ومحافظات المملكة سيارات مستعملة لا تتعدى أسعارها الـ 9 ألاف درهم. سيارات أقل من 9 ألاف درهم إماراتي ليكزس إي أس 300 موديل 2002 مستعملة سيارة سيدان نظام بنظام الدفع الأمامي محركها يسع 3000 لتر وقود مع قوة 200 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 200 ألف كم.

تتمتع السيارة بمواصفات أمريكية، قد تم وضع إطارات جديدة وهي بحالة جيدة.

التأمين إلزامي.

عنوان السيارة في مدينة دبي- منطقة الطور.

السيارة بها فتحة سقف وكاميرا مراقبة خلفية، مع نظام ملاحي دقيق، مثبت سرعة، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، مكيف هواء، وسائد هوائية، 5 مقاعد من الجلد، المقود كهربائي مكسو بالجلد، المرايات والزجاج بالكهرباء، مدخل يو اس بي و AUX وراديو وبلوتوث.

سعر لكزس اي اس 300 مستعملة في الإمارات 7 ألاف درهم. فورد فوكس آر أس موديل 2007 مستعملة هي سيارة سيدان نظام دفع أمامي ناقل الحركة يأتي بسعة 2000 سي سي بقوة 186 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

تتمتع السيارة بمواصفات خليجية، وهي بحالة ممتازة بدون حوادث مُسبقة، الدهان أصلي.

عدد الكيلومترات المستهلكة 200 ألف كم.

عنوان السيارة في مدينة دبي بمنطقة القصيص.

تحتوي السيارة على مكيف هواء قوي، ومثبت سرعة، أكياس هوائية، وقفل مركزي، ميزة الدخول بدون مفتاح، مدخل يو اس بي و AUX، مصابيح أل إي دي ومصابيح ضبابية ومصابيح هالوجين.

سعر فورد فوكس مستعملة في الإمارات 7500 درهم. تويوتا كورولا موديل 1999 مستعملة محرك السيارة 1300 سي سي وهي من السيارات السيدان ذات الطراز القديم، تأتي كورولا بقوة 88 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

حالة السيارة جيدة جدًا ولا يوجد عليها أي تاريخ مُسبق للحوادث.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من 200 ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة الجافلية.

تحتوي على مكيف قوي، ونظام مانع انزلاق الفرامل، مساعد فرامل، التوزيع الإلكتروني للفرامل، جنوط ألمونيوم، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، وسائد هوائية، مصابيح ضبابية.

سعر تويوتا كورولا مستعملة في الإمارات 8500 درهم. عمر شويل - جدة سيارات أقل من 9 ألاف درهم إماراتي في دولة الامارات المتحدة أبرزها ليكزس وتويوتا وفورد - ثقفني

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