نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2023 الكروس أوفر منافسة هيونداي توسان وتويوتا في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2023 ، بعد أن تم الكشف بشكل رسمي عن الجيل الجديد من سيارة الكروس أوفر ذائعة الصيت وهي سيارة كيا 2023 التي سوف تنطلق في نهاية هذا العام كموديل عام 2023 في بعض الأسواق بينما ستنطلق كموديل 2022 في بعض الأسواق الأخرى كما أنها سوف تنافس سيارات مثل هيونداي توسان وجيب شيروكي وتويوتا وللمزيد من المعلومات عن السيارة وداخليتها يمكنك متابعتنا في المقالة القادمة.
مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2023
سوف تنطلق سيارة كيا بشكل نموذجي حيث :
- ستكون هناك قاعدة العجلات الطويلة.
- كما أنه سيكون هناك قاعدة العلاج القصيرة بالاعتماد على السوق.
- كما أنه سيتم تقديم السيارة مع عدد قليل من المحركات المختلفة.
حيث سيتوفر محرك kia sportage الــTGDI رباعي الأسطوانات بأشياء عديدة منها :-
- سعة المحرك 1.6 لتر.
- كذلك مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2023 للمحرك بقوة 180 حصان.
- كما أن المحرك به عزم دوران يصل إلى 265 نيوتن / متر.
- كما أن المحرك سيتم تقديمه بشاحن ديزل توربيني بسعة 2.0 لتر بقوة 186 حصان.
- عزم دوران يبلغ 417 نيوتن / متر.
كما أن المحرك سيقترن بسعة 1.6 لتر ناقل حركة اوتوماتيكي بقابض مزدوج و 7 سرعات أمامية. كما أن هناك أمكانية توفر ناقل حركة يدوي بـــ6 سرعات في Kia egypt.
مميزات kia sportage الجديدة
أكدت شركة كيا أنها وضعت في سيارتها الجديدة ميزة الراحة التامة. حيث أن Kia egypt تقدم مساحة داخلية ذكية تجمع ما بين التطبيق العملي وتنوع ما بالسيارة. كذلك السيارة تدعم بقاعدة عجلات مدمجة. وطولها يبلغ2755 مم. أما عرضها 1865 مم. وطول مع ارتفاع يبلغ 4660 مم و 1660 مم.
ومواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2023 أنظمة الأمان في السيارة تشمل :
- نظام مساعدة السائق من كيا ADAS.
- كذلك نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي FCA.
- مساعدة القيادة على الطرق السريعة HDA.
- كذلك نظام التحكم الذكي في الالتفاف بمساعدة نظام التموضع العالي في كيا 2023.
أسعار كيا سبورتاج 2023
في تلك الفقرة سوف نطلعكم على سيارة kia sportage عن طريق أسعارها بالدولار وما يقابلها بالريال السعودي. جدير بالذكر أن الأسعار هنا تقريبية كما أنه لم يتم ذكر أن كانت تشمل الضريبة أم لا وأسعار فئات السيارة هي :
- فئة LX بنوعين: دفع FWD. تبلغ 25,990 دولار. وتبلغ بالريال 97,462 . وتبلغ بالجنية 424.000 .
- ودفع AWD. بــ 27,790 دولار. وتبلغ بالريال 104,212. وتبلغ بالجنية 509,946.
- فئة EX بنوعين : دفع FWD. تبلغ 27,990 دولار. وتبلغ بالريال 104,962 . وتبلغ بالجنية 455.000 .
- كذلك فئة EX بالدفع الكلي. تبلغ 29,790 دولار. وتبلغ بالريال 111,712. وتبلغ بالجنية 546,646.
- فئة X-Line بدفع كلي للعجلات. تبلغ 30,790 دولار. وتبلغ بالريال 115,462 . وتبلغ بالجنية 502.000.
- فئة SX بنوعين : دفع أمامي .تبلغ 31,490 دولار.وتبلغ بالريال 118,087 .وتبلغ بالجنية 518.000 .
- مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2023 دفع كلي.تبلغ 33,290 دولار. وتبلغ بالريال 124,837 . وتبلغ بالجنية 610,871 .
- فئة SX-Prestige بنوعين : دفع أمامي. تبلغ 33,490 دولار. وتبلغ بالريال 125,587 . وتبلغ بالجنية 549.000.
- كذلك بالدفع الكلي للعجلات.تبلغ 35,290 دولار. وتبلغ بالريال 132,337 . وتبلغ بالجنية 647,571.
- فئة X-Pro الدفع الكلي AWD. تبلغ 34,990 دولار. وتبلغ بالريال 131,212 . وتبلغ بالجنية 565.000.
- فئة X-Pro Prestige الجديدة مع دفع كلي.تبلغ 36,790 دولار. وتبلغ بالريال 137,962 .وتبلغ بالجنية 596.000 جنية.
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