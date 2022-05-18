نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط أقوي سيارة SUV سيارة هيونداي توسان 2022 رياضية صاحبة الدفع الرباعي على 60 شهرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل ووارنا الكرام تقرير شامل حول سيارة هيونداي توسان 2022 لكل الراغبين بشرائها لمعرفة المواصفات والمزايا والسعر والعيوب، وهي تم اصدارها من قبل شركة هيونداي عام 2000 وتم تطويرها تدريجيا من تزويدها بفتحة سقف وعجلات الياج وهي يتم ادراجها ضمن السيارات المدمجة كروس اوفر وتتميز سيارة هيونداي توسان بأدائها العالي على الطرق الصحراوية والواعرة والمطبات وذلك بفضل اماكنيتها التي تزيدها قوة وصلابة، واليكم كافة المعلومات المحيطة بشأن سيارة هيونداي توسان 2022 صاحبة الدفع الرباعي.

مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022

تم تصميم السيارة بمقصورة داخلية متسعة ومريحة مع مقاعد فخمة وانظمة متعددة للسلامة الحديثة، مع نظام ترفيهي متطور وسهل الاستخدام واليكم مواصفات سيارة هيونداي توسان.

تأتي السيارة بمحرك بنزين.

تأتي السيارة بقوة محرك 156 حصان.

تأتي السيارة بدفع أمامي.

تأتي السيارة بمعدل استهلال للوقود 13.4كم لتر.

تأتي السيارة رباعي الاسطوانات.

تأتي السيارة بأنظمة متعددة للسلامة والأمان.

انظمة معلومات ترفيهي متطور.

مميزات سيارة هيونداي توسان 2022

تم تصميم السيارة بتصميم رياضي قوي ديناميكي هوائي، مع مصابيح مصقولة في مقدمة السيارة مع مصابيح اخري خلفية للسيارة ممتددة حتي الجزء الخلفي، وبالاضافة إلى تزويدها بعجلات معدنية.

وتم تزويد السيارة بتصميم امامي وخلفي مصد قومي ومتين يتصدي للصدمات دون تأثر ، بجانب تصميم عصري لفتحات التهوية، وبالنسبة لتهوية المحرك تم تصميم شبكة كروم والتي تعد أفضل من الخطوط المتسعة.

تم تزويد السيارة بأضواء للنهار ساطعة من LED.

تم تزويد السيارة بمصابيح وأضواء أمامية وخلفية وضباب من LED.

تم تزويد السيارة بسياج في السقف.

تم تزويد السيارة بنظام الدخول الذكي.

تم تزويد السيارة بضوء يستخدم كمؤشر للفرامل.

تم تزويد السيارة بمرايا كهربائية في الجانب.

تم تزويد السيارة بفتحة كهربائية في السقف، مع سقف بانورما.

تم تزويد السيارة بعجلة مقاس 19او 18 17 بوصة بخلائط الالومنيوم.

تقسيط سيارة هيونداي توسان 2022 عبداللطيف جميل

يمكن تقسيط سيارة هيونداي توسان 2022 المنيزة من لدي شركة عبداللطيف جنيل التي تعتبر احدي الشركات السعودية المخصصة في بيع السيارات الحديثة بالتقسيط بأقل سعر وبدون مقدم وبدون مصاريف ادارية، مع فترة سداد تبدا من 60 شهرا.