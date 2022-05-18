سيارة لاند كروزر مستعملة بالإمارات عروض بأقل الأسعار سيارات تويوتا ميسورة التكلفة

سيارة لاند كروزر مستعملة بالإمارات بأقل الأسعار سيارات تويوتا قوة ومتانة بحالة ممتازة، تعتبر السيارات المستعملة من أكثر ما انتشر في دولة الإمارات لبيعها وشراءها وأصبح لها أسواق كثيرة سواء في مناطق مختلفة أو على مواقع الإلكترونية الكبرى، واليوم تحديدا سنقوم بعرض لكم أبرز وأقوى تلك السيارات التي تتحمل الظروف المناخية القاسية في الإمارات وموفرة في الأداء ولها الكثير من المزايا والاستخدامات، وهي سيارات تويوتا عامة وخاصة سيارة لاند كروزر مستعملة بأداء قوي وسعر مناسب لأغلب فئات المجتمع الإماراتي.

سيارة لاند كروزر مستعملة للبيع بأقل سعر بالإمارات

حققت سيارة تويوتا لاند كروزر نجاح كبير وساحق منذ أن تم إطلاقها وتربعت على صدارة السيارات، فمن حيث سعرها تعد لاند كروزر ضمن فئة السيارة التي تمتاز بسعر متوسط، سيارة فاخرة ميسورة التكلفة، قدراتها عالية على الطرق الوعرة والعادية، كما بها مساحة كبيرة لكل أفراد الأسرة فهي من سيارات العائلية، وأما عن القيادة في طرقات المدينة تعطيك قيادة سلسة وعلى أيضاً الطرق الرملية لا يوجد لها مثيل، لذا جئنا لكم بأرخص سيارات لاند كروزر عروض كبرى على سيارات المستعملة.

سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة موديل عام 2002 للبيع

متاح للبيع سيارة لاند كروزر 2002 بحالة ممتازة. مكان تواجد السيارة للبيع في مدينة الفجيرة. عداد الممشى للسيارة سجل نحو عند عرضها للبيع 200.000 ألف كيلو متر.

مواصفات ومزايا سيارة تويوتا لاند كروزر 2002 وسعرها

لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك

نوع الوقود المستخدم في محرك السيارة البنزين.

عدد أبواب السيارة خمسة أبواب.

سيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج بدون حوادث.

سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 2002 يبلغ نحو 21.500 ألف درهم إماراتي.

سيارة لاند كروزر موديل عام 2006 بمحرك 4.0 CC

للبيع في كبرى مواقع بيع وشراء السيارات سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة بسعر منخفض بالنسبة لمزاياها. سيارة تويوتا لاند كروزر 2006 مستعملة GXR. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. مكان بيع سيارة تويوتا لاند كروزر في الشارقة.

مواصفات ومزايا سيارة تويوتا لاند كروزر 2006