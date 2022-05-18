أحصل على سيارة تويوتا افانزا 2021 الان..ب600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا افانزا 2021 من عبد اللطيف جميل لمدة5 سنوات

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ب600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا افانزا 2021 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات، تعتبر شركة تويوتا من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات بالعالم، والتي يوجد بها العديد من الجنسيات المتنوعة والمقر الأساسي بدولة اليابان وقد أعلنت الشركة في الفترة الأخيرة عن طرح سيارة تويوتا أفانزا 2022 ويطلق عليها السيارة العائلية ونحن بالسطور القادمة سوف نتعرف على كل ما يتعلق بمواصفات وعروض تقسيط سيارة تويوتا افانزا 2021. ب600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا افانزا 2021 أصبح الآن من السهل تقسيط السيارة تويوتا افانزا 2021 المتاحة بالسوق السعودي .

بسعر يبلغ نحو 58,300 ريال سعودي من خلال شركة عبد اللطيف جميل.

بمقابل أن يتم تقسيط السيارة بمبلغ 600 ريال على مدار خمس سنوات فيما يعادل نحو 60 شهر.

ويتم احتساب قيمة السيارة مع الحرص على إضافة القيمة المضافة للضريبة، والتي تبلغ نحو 15%.

فيما يعادل 10,003 ريال سعودي على السعر الخاص بالسيارة الغير مضاف له أي مصاريف.

على أن تكون قيمة الدفعة الأولى للسيارة نحو 27,780 ريال سعودي والدفعة الأخيرة تبلغ حوالي 26,335 ريال بنحو 40% على أن تكون الفائدة السنوية نحو 17%. مواصفات سيارة تويوتا افانزا 2021 يوجد بالسيارة محرك قوي ينتج عنه قوة 1500 سي سي، ومحرك رباعي بشكل أسطوانات وذات سعة 1.5 لتر.

تبلغ قوة السيارة نحو 103 حصان وذات عزم دوران نحو 135 نيوتن.

والسيارة تعمل بسرعة نحو 180 كيلو متر بالساعة الواحدة، وقد يبلغ التسارع بها نحو 13.5 ثانية حيث يتراوح ما بين 0 ويصل 100 كيلو متر.

من الممكن مليء خزان الوقود حوالي 45 لتر وذلك تكون سعة كبيرة بين الخزانات الموجودة بالسيارات.

مزودة بناقل حركة أتوماتيك يدعم العمل بنحو أربع سرعات متنوعة، حيث أنها تعمل بشكل إلكتروني.

بسبب احتوائها على طراز VVT يجعلها تستهلك الوقود الموجود بالسيارة بشكل موفر للغاية، كما ن يتميز أصحاب سيارة أفانزا 2021 بصوتها الهادئ عن باقي السيارات الأخرى.

السيارة تتميز باحتوائها على مصباحين عند التصادم لمنع التعرض للحوادث على الطرق خلال وجود ضباب وخلافه.

تتمتع بالكثير من وسائل الترفيه منها تقنية البلوتوث ومدخل يو إس بي وغيرها من التقنيات الحديثة. عمر شويل - جدة أحصل على سيارة تويوتا افانزا 2021 الان..ب600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا افانزا 2021 من عبد اللطيف جميل لمدة5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارة تويوتا افانزا 2021 الان..ب600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا افانزا 2021 من عبد اللطيف جميل لمدة5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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