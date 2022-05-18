نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة جديدة.. عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش الراجحي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر لكم ثقفني، عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش الراجحي 2022، حيث يبحث الكثير من العملاء والمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن عروض بنك الراجحي لتمويل السيارات، ويعد مصرف الراجحي الذي يمتلك العديد من الفروع في المملكة من أكبر وأضخم المصارف على مستوى السعودية، كما يتميز البنك بأنه يقدم العديد من الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى ذلك سهولة التمويل والشروط البسيطة التي يضعها للتمويل، ولعل الأهم من ذلك هو أن التقسيط يكون وفقا للشريعة الإسلامية بدون زيادة، وقد قد بنك الراجحي العيدد من العروض، وقد أعلن عن العرض المميز لتمويل للسيارات وهو برنامج تمويل السيارات 50/50، حيث يهدف البنك من خلال هذا العرض الى تلبية شريحة من العملاء لكي يتمكنوا من اختيار السيارة المناسبة.

عروض تقسيط سيارات بسعر الكاش الراجحي 2022

يهتم الكثير من العملاء والمواطنين بالتعرف على العروض التي يقدمها الراجحي لعام 2022، حيث انتهت العروض التي تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان المبارك على العديد من السيارات والموديلات، وبعد انتهاء عروض رمضان يرغب المواطنين في الحصول على العروض الجديدة المقدمة من الراجحي، وقد أعلنت البنك من خلال الموقع الرسمي الخاص بك على شبكة الإنترنت عن عرض 50/50 للسيارات، عرض تمويل سيارات أستون مارتن 50/50، عرض تمويل السيارات بي ام دبليو 50/50، وسنتعرف معكم على كافة هذه العروض بالتفصيل لكي تتمكنوا من الاستفادة من هذه العروض والتوفير على أنفسكم عناء البحث.

تأجير السيارات بتحويل الراتب الراجحي

وفر بنك الراجخي امكانية تأجير السيارات بتحويل الراتب، حيث يقوم العميل بدفع دفعة أولى 50%، وتبلغ الرسوم الإدارية بنسبة 1%، فيما تصل قيمة الدفعة الأخيرة حتى 50%، وتصل فترة السداد إلى 36 شهر، ويبلغ معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 9.45%، كما ويمكن لكم أيضا تأجير السيارات بدون تحويل الراتب، حيث يتم دفع دفعة أولى 50%.، وقيمة رسوم إدارية 1%.، وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة حتى 50%، وبفترة سداد المدة 36 شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من10.54%، تاريخ العرض متاح لغاية تاريخ 15 يونيو 2022 او حتى نفاذ الكمية.

عروض الراجحي للسيارات 2022

تعرف على عرض تمويل السيارات بي ام دبليو 50/50

تأجير السيارات بتحويل الراتب.

دفعة أولى 50%.

رسوم إدارية 0%.

الدفعة الأخيرة حتى 50%.

حصريا على جميع سيارات BMW

المدة 24 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.46%.

عرض تمويل سيارات أستون مارتن 50/50

في حالة أردت الحصول على تأجير السيارات بتحويل الراتب، تقوم بدفع دفعة أولى 50%، وبرسوم إدارية بنسبة 1%، وتكون قيمة الدفعة الأخيرة حتى 50%، فيما تكون فترة السداد المدة 36 شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 9.45%.