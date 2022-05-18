بـ3000 ريال فقط سيارة كيا مستعمله رخيصه في السعودية ارخص السيارات بحالات ممتازة من الداخل والخارج

بـ3000 ريال فقط سيارة كيا مستعمله رخيصه في السعودية سيارات مستعملة في السعودية، يعد سوق المستعمل هو سوق سيارات مفتوح ويمكن لأي شخص عرض سيارته في سوق المستعمل، ويحوي السوق في المملكة العربية السعودية ملايين السيارات من جميع الشركات والفئات والأسعار التي قد تبدأ من 5 آلاف ريال سعودي، والسيارات المستعملة هي فرصة رائعة لأي شخص يرغب في شراء سيارة مناسبة له ولإمكانياته وسنقدم لكم بعض السيارات المستعملة في مقالنا اليوم بمواصفاتها وأسعارها المتوفرة بها في السوق.

1. سيارة كيا ريو 2004 مستعملة

تم إصدار سيارة كيا ريو في عام 2004م وبإمكانيات عالية بالرغم من إصدارها القديم وتتميز السيارة بالإمكانيات التالية:-

يمكن للسيارة قطع مسافات قدرها 413 ألف كيلو متر وتعمل السيارة بالبنزين.

يقترن موتور السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من سرعات مختلفة.

نوع الدفع هو القيادة وتتكون السيارة من أربعة أبواب ولونها الخارجي رصاصي داكن قليلًا.

تتوفر السيارة بسعر 3 آلاف ريال سعودي في سوق المستعمل.

2. سيارة سوزوكي جيمني 2017 مستعملة

بالنسبة إلى سيارة سوزوكي جيمني موديل 2017م فهي سيارة شهيرة جدًا في كل الأسواق ومن بين إمكانياتها كل مما يلي:-

سنة إصدار السيارة هي 2017م وتتكون من خمسة أبواب.

تعمل السيارة بالبنزين وتسير حتى 82ألف كيلو متر مسافة.

نوع ناقل الحركة للسيارة يعمل أوتوماتيكيًا وبنظام الجر القيادي.

لون السيارة أسود وسعرها 3 آلاف وخمسمئة ريال سعودي.

3. سيارة شيفروليه إبيكا 2011 مستعملة

تعد سيارات شيفروليه هي من أفضل السيارات التي يبحث عنها الكثير من المشترين بكثرة في كل الأسواق سواء الجديدة أو المستعملة ومن مواصفاتها ما يلي:-

تم إصدار السيارة وصنعها في عام 2011م.

يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 189 ألف كيلو متر بنوع الوقود وهو البنزين.

يقترن الموتور بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا وتعمل بالقيادة وتتكون من أربعة أبواب.

سعر السيارة في سوق المستعمل 4 آلاف ريال سعودي.

4. سيارة سوزوكي ألتو 2007 مستعملة

سيارة سوزوكي ألتو 2007م هي سيارة تتميز بالكثير من المواصفات والإمكانيات العالية ومن بينها ما يلي:-