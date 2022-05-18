نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعلمة للبيع بالأمارات بأسعار تبدأ من 11 ألف درهم ماركة تويوتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعلمة للبيع، الكثير من المواطنين بالإمارات والمقيمين بها يبحثون عن سيارات مستعملة للبيع بالمملكة وذلك رغبة منهم لاقتناء تلك السيارة ولكن بسعر مخفض يتناسب مع أحوالهم المادية، ومن خلال مقالنا على موقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم أسعار ومواصفات السيارات المستعملة المعروضة للبيع بالإمارات وخاصة ماركة تويوتا.

سيارات مستعلمة للبيع بالأمارات بأسعار مخفضة

تويوتا للسيارات تعد من السيارات التي يفضلها الكثير وذلك لأنها مختلفة عن باقي السيارات، وذلك لإنها تتميز بالكثير من المواصفات.

وسنوضح كافة المواصفات للسيارات بالتفصيل فيما يلي.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة

سيارة مستعملة للبيع ماركة تويوتا موديل كامري وأول أستخدام للسيارة سنة 2004، السيارة موجودة بمدينة دبي بدولة الإمارات، ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

هيكل السيارة سيدان.

لون السيارة رمادي.

عداد الممشي بالسيارة 246,500 كيلو متر.

وقود السيارة البنزين.

سعر السيارة 11.800 درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971553209040+.

من خلال تطبيق الواتسآب على الرقم 0553209040.

سيارة تويوتا كورولا مستعلمة للبيع موديل 2020

متوفر للبيع في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا مستعملة للبيع، السيارة أول استخدام لها عام 2020.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 10,422 كيلو متر.

لون السيارة أزرق.

نوافذ كهربائية أمامية وبالخلف.

وسائد هوائية للسائق والركاب.

نظام توزيع قوة الفرامل EBD.

كاميرا خلفية، مكيف، مشغل يو أس بي.

سعر السيارة 15 ألف درهم إمارتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971552569321+.

من خلال تطبيق الواتسآب على الرقم 0552569321.

تويوتا كامري مستعملة للبيع 2009

سيارة ماركة تويوتا موديل كامري مستعملة للبيع بمدينة الشارقة ميلسون بدولة الإمارات، السيارة أول أستخدام عام 2009.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

وقود السيارة البنزين.

لون السيارة رمادي.

عداد الممشي بالسيارة 150 ألف كيلو متر.

نوافذ كهربائية بالخلف والأمام.

ريموت كنترول.

وسائد هوائية جانبية وللركاب.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

سعر السيارة 15 ألف درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971566999002+.

من خلال تطبيق الواتسآب على الرقم 056699002.

سيارة تويوتا كامري 2015 مستعمل للبيع

معروض في مدينة العين بدولة الإمارات سيارة ماركة تويوتا موديل كامري مستعملة للبيع، السيارة أول استخدام لها عام 2015.