وحش السيارات وصل البلاد…سيارة تويوتا يارس 1.5 واي 2022 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعارها في البلاد

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سيارة تويوتا يارس 1.5 واي 2022 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعارها في البلاد، سيارة تويوتا يارس 1.5 واي 2022 من بين سيارات سيدان بحجم صغير وهب مقدمة من قبل احدى شركات تويوتا للسيارات الرائدة بصناعة السيارات، وتتمتع بتاريخ كبير بإنتاج إصدارات متنوعة من السيارات، قد تم إنشاء أو خطوط إنتاج السيارة يارس بعام 1999 بدولة اليابان، وقد تم بيع نحو 8 ملايين نسخ وأكثر بكل مكان بالعالم بسبب ما تتمتع به من مواصفات نالت على شعبية كبيرة بدول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي ومن بينها المملكة العربية السعودية، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022. سيارة تويوتا يارس 1.5 واي 2022 بمواصفات ومميزات عالمية تأتي السيارة بمحرك قوي بسعة 1.0 لتر، وبسعة 4 سلندر.

تبلغ سعة خزان الوقود نحو 42 لتر، وقوة المحرك تصل حتى 105 حصان.

تبلغ قوة عزم دوران السيارة 140 نيوتن لكل متر.

وأبعاد السيارة تبلغ الطول 4,425 ملم والعرض يبلغ نحو 1730 ملم، وارتفاع السيارة يبلغ 1.475 ملم.

وبقاعدة العجلات تبلغ حوالي 2,500 ملم.

تدعم وجود نظام المحافظة على الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي على نظام للتحكم بثبات السيارة، وتدعم وجود نظام التوزيع الإلكتروني الكلي للفرامل.

يوجد بها وسائد هوائية، وأيضاً خاصية مراقبة ضغط الإطارات ومشد خزان أمامي.

تتمكن من تثبيت مقاعد الأطفال بداخل السيارة ومتوفر بها نظام مانع للحركة.

تدعم وجود السنتر لوك، في الداخل يوجد بها 5 مقاعد مصنع من القماش.

توفر لك إمكانية التعرف على ما تبقى من الأميال لأجل الوقود عن طريق جهاز كمبيوتر.

المقود الموجود بالسيارة يعمل بتقنية الكهرباء، وبها قياس لعدد الأميال التي تم قطعها.

المصابيح الأمامية الموجودة بالسيارة من النوع الهالوجين ومرآة الباب التي تعمل بشكل إلكتروني.

توفر تقنية الدخول الذكي دون استخدام مفتاح. سعر سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية أسعار السيارة تختلف على حسب الإمكانيات والتجهيزات الموجودة بها حيث أن سعر سيارة تويوتا يارس 1.3 واي 52.785 ريال سعودي، ويبلغ سعر سيارة تويوتا يارس 1.5 واي نحو 57,040 ريال سعودي.

أما فئة سيارة تويوتا يارس 1.5 واي بلس يبلغ حوالي 59,685 ريال سعودي أسعار سيارة تويوتا ياريس 2022 في مصر قد يصل سعر فئة Comfort A/T 1.5 حوالي 345 ألف جنيه .

أما عن سعر فئة Smart A/T 1.5 بسعر 375 ألف جنيه . سعر تويوتا يارس 2022 في الامارات قد يأتي سعر سيارة تويوتا يارس في الامارات بسعر يبدأ من 59,900 درهم إماراتي.

كما أن السيارة تتوفر لدى شركة الفطيم للسيارات. عمر شويل - جدة وحش السيارات وصل البلاد...سيارة تويوتا يارس 1.5 واي 2022 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعارها في البلاد - ثقفني

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