أفخم اختراعات روسيا …. اهم مواصفات ومميزات وأسعار سيارة لادا نيفيا 2022

أسعار سيارة لادا نيفيا 2022 ،من المعروف أن سيارة لادا نيفيا من أهم السيارات الحديثة التي تم إنشاؤها بواسطة شركة لادا الروسية، فهي من السيارات التي حصلت على إعجاب الكثير من الأشخاص، وصار الجميع يتحدث عنها، فهي من السيارات الموجودة في مراكز البيع المتقدمة في السوق السعودي، حيث أنها تتميز بتجهيزاتها الحديثة، وشكلها الخارجي المحبب لدى الجميع، وسنتعرف على كامل التفاصيل فيما يلي فتابعونا.

أسعار سيارة لادا نيفيا 2022

مواصفات سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢

تلك السيارة الرائعة لها مواصفات لا يمكن حصرها، ومن أهمها ما يلي:

تحتوي السيارة على محرك ذا أسطوانات رباعية، سعتها تبلغ 1700 سي سي، وهو يوازي 1,7 لتر.

يعمل المحرك بقدرة ثلاثة وثمانون حصان، وهي أيضا تحتوي على دفع رباعي للعجلات.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ مائة وتسعة وعشرون نيوتن، وهي تحتوي على ناقل حركة مانيوال.

يمتلك ناقل الحركة الخاص بالسيارة خمس سرعات متنوعة، ويوجد بالسيارة جنوط رياضي بقياس 15 بوصة.

يوجد من السيارة اربع فئات، حيث يوجد اختلاف بينهم في التجهيزات والكماليات.

يوجد بالسيارة العديد من التقنيات الحديثة الرائعة التي توجد داخل السيارة.

تتميز بمقاعدها المريحة، ولوحة القيادة المنعشة، فلا تترددوا في الحصول عليها.

السيارة تحتوي على غذائية عالية، ومكيف هواء مميز.

مميزات سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢

من أهم ما يميز الوحش الروسي ما يليك

إن القاعدة الخاصة بها مريحة في الجلوس، وهي تحتوي على خاصية للتدفئة، وهي تتميز بوجود مكيف للهواء حديث.

يوجد بالسيارة أحدث أجهزة الإضاءة وهي تحتوي على شاشة رائعة تعمل بالبلوتوث واللمس.

يوجد بالسيارة نظام عزل يعمل بشكل مميز في عزل الضوضاء التي توجد في الخارج.

السيارة بها فبات مثالي، وهي لا تهتز عند سيرها على الطرقات.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان، فهي مثالية للغاية، ومنها الوسائد الهوائية، ومنظومات الفرامل الحديثة.

سعر سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢