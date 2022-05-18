أحصل على سيارات ..بـ15 ألف ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة هيونداي النترا في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة

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ب 15 ألف ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة هيونداي النترا في السعودية، من المعروف أن سيارة هيونداي من السيارات التي يرغب الجميع في الحصول عليها نظرًا إمكانياتها الرائعة، حيث إنها من السيارات التي تتميز بحالتها الممتازة، لذلك فهي تتوفر مستعملة وتم فحصها بدقة بالغة بمبلغ عشرون ألف ريال سعودي، وهذا ما يجعل السعر منخفض ومناسب للجميع لذلك يكثر البحث عنها من أجل الشراء، ومن السهل التواصل مع مالكي هذه السيارات بكل بساطة من خلال الاتصال على أرقامهم.
ب 15 ألف ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة
يوجد في منطقة الدمام سيارة هيونداي، وهي من السيارات المستعملة التي تم إصدارها في عام 2015، حيث أنها تتميز بحالتها الممتازة، فهي من السيارات التي تم فحصها بشكل جيد، ومن هذه السيارات ما يلي:
- سيارة بمنطقة الدمام مستعملة موديل 2015، بحالة ممتازة، تم فحصها بشكل جيد، وهي تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي، ولا يوجد بها أي حوادث.
- لونها أبيض لؤلؤي، عددت هامش الخاص بالسيارة 365.000 ألف كيلو متر، والنوع الخاص بدفع العجلات الأمامي القيادة.
- السيارة بها أنظمة أمان مميزة، حيث أنها تحتوي على فرامل تعمل الانغلاق.
- يوجد بها طفاية حريق، كما يوجد بها مثبت للسرعة.
- السيارة تحتوي على مكيف للهواء يعمل بشكل أوتوماتيكي.
- يمكنك التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة، وسعر السيارة لا يزيد عن 19 ألف ريال سعودي.
مواصفات سيارة هيونداي النترا موديل 2015
نجد أنه من أرخص السيارات الموجودة في السعودية سيارة هيونداي النترا موديل 2015.
- حيث أنها من السيارات التي تم فحصها بشكل جيد، وهي تحتوي على محرك يبلغ 1,8.
- وهي توجد في منطقة أبها، كما أنها تحتوي على ناقل للحركة أتوماتيكي القير، ولونها الأبيض اللامع.
- وهذه السيارة لم تتعرض لأي نوع من الحوادث، كنا أنها تحتوي على نظام دفع أمامي للعجلات.
- وهي من مواصفات سيارة دول مجلس التعاون، ووقودها البنزين، حيث أنها موفرة فيه.
- كما أن جنوطها بودي كيت وهو مصنوع من الألمونيوم كما أنها تحتوي على نظام تثبيت السرعة، وبها بعض مصابيح الضباب، كما يوجد بها فتحة السقف وسقفها بانوراما، وهي بسعر أربعة عشر ألف ريال سعودي.
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