ابداع وفخامه تويوتا.. سيارة تويوتا راف 4 موديل 2023 بشكلها الجديد مواصفات وعيوب والوان السيارة

نقدم إليكم اليوم أبرز مميزات ومواصفات سيارة تويوتا راف فور 2023 الجديدة، من أكثر ما يميز سيارة تويوتا الجديدة هي استهلاكها الاقتصادي للبنزين، وتعد هذه السيارة هي واحدة من أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي والرياضية، وتتميز هذه السيارة بهيكل جذاب ومميز للكثير من الفئات ومنها الفئات الشبابية وتحتوي على الكثير من الإمكانيات المتطورة وتكنولوجيا عالية وسنوضح لكم كل هذا في السطور التالية في موضوعنا اليوم.

أبرز مواصفات ومميزات سيارة تويوتا راف فور 2023

من أبرز مواصفات سيارة تويوتا راف فور الجديدة والمتطورة كل مما يلي:-

نوع السيارة هي سيارة دفع رباعي للعجلات.

قوة محرك السيارة 203 حصان ونظام الشاشة المعلوماتي مقاسها 7 بوصة.

تدعم السيارة خاصية الأندرويد أوتو وأبل كار بلاي المتطورة.

تحتوي السيارة من الأعلى على فتحة من السقف بانورامية.

تدعم السيارة نقطة اتصال بالواي فاي وحجم ومساحة شحن السيارة 37.6 قدم مكعب.

نظام السيارة المعلوماتي سلس وحجم ومساحة الشحن كبيرة ومناسبة.

موثوقية السيارة عالية وعملية إعادة بيعها سهلة بسبب إمكانياتها وجودتها.

راديو السيارة من النوع ستالايت وإمكانية التعرف على الصوت.

مخارج يو إي بي وخاصية البلوتوث.

شاشة السيارة تعمل باللمس مقاسها 8 بوصة.

نظام السيارة الصوتي يتكون من 11 مكبر صوت من النوع JBL ستيريو.

وكذلك مزودة بنظام الملاحة عبر الانترنت ويمكن شحن الجهاز لاسلكيًا.

راديو السيارة نوعه HD وشاشة عرض السيارة الرقمية 7 بوصة وتعمل باللمس.

إضاءة السيارة الداخلية محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

ويمكن التحكم الأوتوماتيكي في المناخ ثنائي القطب.

خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح ويتم الدخول بالمفتاح الذكي.

عيوب سيارة تويوتا راف فور موديل 2023

مقاعد السيارة غير مريحة وخاصة عند السير للرحلات الطويلة.

طرازات السيارات الأعلى تجهيزًا غالية الثمن.

سعر السيارة أعلى من السيارات التي من نفس فئتها.

أسعار سيارة تويوتا راف فور 2023

تبدأ أسعار سيارة تويوتا راف فور الجديدة من 27 ألف دولار أميركي وتصل إلى 37 دولار أميركي في السوق العالمية وسنقوم بالكشف عن سعرها في السوق السعودية بعد أن يتم الكشف عنها.

ألوان سيارة تويوتا راف 4