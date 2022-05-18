نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقارنة بين كامري 2022 و سوناتا 2022 بالصور في المقال التالي
عمر شويل - جدة مقارنة بين كامري 2022 و سوناتا 2022 بالصور وتوضيح لكافة الفروق الفنية والميكانيكية والتصميمية
تعتبر السيارتين تويوتا كامري 2022 من الصانع الياباني الأقوى شركة تويتا العالمية ، وسيارة هيونداي سوناتا 2022 من الصانع الكوري الجنوبي شركة هيونداي موتورز ، هم الأكثر مبيعاً في هذه الفئة بأسواق الخليج وعلي وجه الخصوص أسواق المملكة العربية السعودية ، وقد يجد بعض الراغبين في اقتناء سيارة من هذه الفئة حيرة كبيرة في المفاضلة بين السيارتين ، وحرصاً منا علي وضع المعلومات الصحيحة أمام أعين القراء والمتابعين ، نقدم لكم اليوم مفاضلة بين السيارتين نوضح بها الحقائق الفنية والأرقام ، ونضع وجهة نظر متواضعة بناء علي دراسة البيانات ، من خلال فقرات المقال التالية التي تقدم مقارنة بين كامري 2022 و سوناتا 2022 بالصور photos.
مقارنة بين كامري 2022 و سوناتا 2022 بالصور
في هذه الفقرة نقدم مقارنة تفصيلية لكافة المواصفات علي الصعيد الفني والتقني كالآتي :
المواصفة
سوناتا
كامري
المحرك وناقل الحركة
SONATA 2.5L GDI 8AT Full option
سعة : 2.5 لتر وعدد سيلندرات :4
ناقل حركة اعتيادي من 7 سرعات
قوة المحرك (حصان) : 191
عزم الدوران نيوتن متر : 245
CAMRY HEV LUMIERE
المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات
القوة القصوى: 215 حصان (مجمع)
العزم الأقصى 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د
ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT
الأمان
ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق
مساند الرأس أوتوماتيكية
Airbags
فرامل قرصية – أمامي فقط
التحكم الديناميكي للثبات
مانع الحركة
ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال
أجهزة استشعار الاصطفاف – أمامي و خلفي
مشد حزام الأمان الواقي – أمامي فقط
التحكم في الجر
نظام تويوتا للأمان (TSS Ver. 2.0)
نظام حماية ما قبل التصادم (PCS)
مثبت سرعة ديناميكي راداري (DRCC)
المساعدة في تتبع المسار (LTA)
تنبيه مغادرة المسار (LDA)
الضوء العالي التلقائي (AHB)
نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM) مع نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)
كاميرا خلفية مع نظام توجيه (BGM)
حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف
وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية
قفل مركزي للراكب الأمامي
حقيبة السلامة
الميزات
قفل مركزي
مسند ذراع المقعد الأمامي
عرض المعلومات المتعددة
منافذ الطاقة
تعديل إمالة المقود
مصابيح أمامية أوتوماتيكية
مرايا الباب إلكترونية
مصابيح للضباب – أمامية و خلفية
عجلات – خلاطيه
تحكم الصوت على عجلة القيادة
مكيف أوتوماتيك
كمبيوتر يوضح المسافة و الوقود و متوسط السرعة
عداد المسافات
زر بدء التشغيل
راديو
شاشة تعمل باللمس
عجلة قيادة من الجلد
أنظمة قيادة متعددة
شعار هيونداي أمامي وخلفي
فرش الأرضية موكيت وبري
شاشة المعلومات تدعم آبل كار بلاي واند رويد أوتو
إطارات السيارة من سبائك الألومنيوم المقوي
نظام صوت بانورامي قوي من 7 سماعات
مقاعد متكيفة ب 6 أوضاع كهربية مع ذاكرة لحفظ أكثر من وضعية للمقاعد بحد أقصي 3 وضعيات
علي مستوي التصميم وألوان الفرش والدهانات الخارجية تقدم السيارتين الخيارات التالية :
SONATA VEHICLE 2022
CAMRY CAR 2022
تقدم سيارة سوناتا الجديدة كليا facelit بمجموعة مميزة من الألوان علي صعيد التصميم للفرش الداخلي ، ومجموعة الألوان للدهانات الخارجية ، كما بالصورة المرفقة images and photos
تقدم تويوتا كامري sedan مجموعة من الألوان علي مستوي الداخلية والشكل الخارجي photo المرفقة interior and exterior :
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