تعتبر السيارتين تويوتا كامري 2022 من الصانع الياباني الأقوى شركة تويتا العالمية ، وسيارة هيونداي سوناتا 2022 من الصانع الكوري الجنوبي شركة هيونداي موتورز ، هم الأكثر مبيعاً في هذه الفئة بأسواق الخليج وعلي وجه الخصوص أسواق المملكة العربية السعودية ، وقد يجد بعض الراغبين في اقتناء سيارة من هذه الفئة حيرة كبيرة في المفاضلة بين السيارتين ، وحرصاً منا علي وضع المعلومات الصحيحة أمام أعين القراء والمتابعين ، نقدم لكم اليوم مفاضلة بين السيارتين نوضح بها الحقائق الفنية والأرقام ، ونضع وجهة نظر متواضعة بناء علي دراسة البيانات ، من خلال فقرات المقال التالية التي تقدم مقارنة بين كامري 2022 و سوناتا 2022 بالصور photos.

في هذه الفقرة نقدم مقارنة تفصيلية لكافة المواصفات علي الصعيد الفني والتقني كالآتي :

المواصفة سوناتا كامري المحرك وناقل الحركة SONATA 2.5L GDI 8AT Full option

سعة : 2.5 لتر وعدد سيلندرات :4

ناقل حركة اعتيادي من 7 سرعات

قوة المحرك (حصان) : 191

عزم الدوران نيوتن متر : 245 CAMRY HEV LUMIERE

المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات

القوة القصوى: 215 حصان (مجمع)

العزم الأقصى 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د

ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT الأمان ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق

مساند الرأس أوتوماتيكية

Airbags

فرامل قرصية – أمامي فقط

التحكم الديناميكي للثبات

مانع الحركة

ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال

أجهزة استشعار الاصطفاف – أمامي و خلفي

مشد حزام الأمان الواقي – أمامي فقط

التحكم في الجر نظام تويوتا للأمان (TSS Ver. 2.0)

نظام حماية ما قبل التصادم (PCS)

مثبت سرعة ديناميكي راداري (DRCC)

المساعدة في تتبع المسار (LTA)

تنبيه مغادرة المسار (LDA)

الضوء العالي التلقائي (AHB)

نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM) مع نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)

كاميرا خلفية مع نظام توجيه (BGM)

حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف

وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية

قفل مركزي للراكب الأمامي

حقيبة السلامة الميزات قفل مركزي

مسند ذراع المقعد الأمامي

عرض المعلومات المتعددة

منافذ الطاقة

تعديل إمالة المقود

مصابيح أمامية أوتوماتيكية

مرايا الباب إلكترونية

مصابيح للضباب – أمامية و خلفية

عجلات – خلاطيه

تحكم الصوت على عجلة القيادة

مكيف أوتوماتيك

كمبيوتر يوضح المسافة و الوقود و متوسط السرعة

عداد المسافات

زر بدء التشغيل

راديو

شاشة تعمل باللمس

عجلة قيادة من الجلد

أنظمة قيادة متعددة

شعار هيونداي أمامي وخلفي

فرش الأرضية موكيت وبري

شاشة المعلومات تدعم آبل كار بلاي واند رويد أوتو

إطارات السيارة من سبائك الألومنيوم المقوي

نظام صوت بانورامي قوي من 7 سماعات

مقاعد متكيفة ب 6 أوضاع كهربية مع ذاكرة لحفظ أكثر من وضعية للمقاعد بحد أقصي 3 وضعيات

مرآة تعتيم ذاتي وسطية جنوط ألمونيوم قياس 18 بوصة

أنوار امامية ال أي دي (LED)

كشافات ضباب امامية ال أي دي (LED)

مرايات جانبية كهربائية, بلون السيارة , مزودة بإشارات انعطاف, قابلة للطي آلياً

مقاعد من الجلد الفاخر + تحكم كهربائي مع تهوية لمقعد السائق و مقعد الراكب الأمامي + وظيفة ذاكرة لمقعد السائق فقط

شاشة معلومات متعددة الاستخدامات 7 بوصة

خاصية التعتيم الذاتي للمرآة الداخلية للرؤية الخلفية

مكيف بتحكم أوتوماتيكي + فتحات تكييف خلفية

مقود جلد ثلاثي مع أزرار تحكم في النظام الصوتي على المقود

شاحن لاسلكي للهواتف الذكية (المتوافقة) + منفذ شحن USB مزدوج للمقاعد الخلفية

فتحة سقف بانورامية

ستارة خلفية كهربائية

اضاءة ارضية داخلية

نظام صوتي JBL بشاشة لمس 9 بوصة و نظام ملاحة ؛ بلوتوث ؛ منفذ USB ؛ 9 سماعات و ابل كار بلاي

خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)

نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك

تشغيل السيارة عن بعد

مكابح وقوف كهربائية ( EPB) + خاصية الوقوف المؤقت

نظام إختيار3 وضعيات قيادة

شريط جانبي مطلي بـالكروم

غطاء منطقة التحميل (بلاستيك)

شعار ” كامري”

منبه فاخر (بوري)

فرشات أرضية من القماش

جناح خلفي

شعار لومير

مقارنة أسعار هيونداي سوناتا مع تويوتا كامري 2022

نستعرض في هذه الفقرة مقارنة الأسعار في السوقين السعودية والمصرية بين ALL NEW SONANTA and NEW CAMRY :

TOYOTA CAMRY تويوتا كامري 2022 HYUNDAI SONATA هيونداي سوناتا 2022 تطرح مجموعة عبداللطيف جميل سيارة كامري الجديدة 2022 بإثني عشر فئة نستعرض متوسط سعر الكامري pricing and features addedكالآتي : فئة LE STD : بتسعير 98 ألف و 900 ريال سعودي. LE : بسعر 102580 ريال سعودي. HEV LE : بقيمة 103155 ر.س. سعر تويوتا GLE : بما يعادل 112 ألف و 240 ريال. و HEV GLE ” new hybrid” : تساوي 114655 ريال. الفئة GLE-X : سعر السيارة 128455 ريال سعودي. أما كامري الشكل الجديد HEV GLE-X : قيمتها 130985 ر.س. GRANDE V6 : جاءت بسعر 146 ألف و 280 ريال. والفئة تويوتا كامري هايبرد HEV GRANDE : السعر 146855 ريال سعودي. تويوتا كامري موديل SE : قيمة 117530 ريال. تليها SE V6 : سعرها 133975 ر.س. أعلي فئة هي HEV LUMIERE : وتقدم بتسعير 152950 ريال سعودي. وتأتي السيارة في السوق المصرية بسعر يبدأ من 1,995,000 جنيه مصري. تقدم سيارة سوناتا عبر وكيلها الرسمي في المملكة العربية السعودية بثلاث فئات أساسية ، نستعرض سعر ومواصفات كل منها كالآتي : الأولي : هيونداي سوناتا 2022 2.5L GDI 8AT Base : سعر 87,000 ريال سعودي. الثانية : هيونداي سوناتا 2022 2.5L GDI 8AT Mid option : سعرها 98,000 ريال. الثالثة : هيونداي سوناتا 2022 2.5L GDI 8AT Full option : بقيمة 125,000 ر.س. وتأتي السيارة في الأسواق المصرية بـ 3 فئات هي : Hyundai Sonata 2019 1.6T GL

EGP 539,900 : Price Hyundai Sonata 2019 1.6T GLS Luxury

EGP 599,900 : Price Hyundai Sonata 2019 1.6T GLS Topline

EGP 659,900 : Price

المفاضلة بين ألوان كامري 2022 و سوناتا 2022

علي مستوي التصميم وألوان الفرش والدهانات الخارجية تقدم السيارتين الخيارات التالية :