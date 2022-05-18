نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العملاقة … مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شيري تيجو 3 2022 الأحدث في السعودية في المقال التالي

سيارة شيري تيجو 3 2022 الأحدث في السعودية ،كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات شيري بالأسواق عن القيام بزيادة جديدة على أسعار السيارة الأكثر تداول وتعد الاختيار الأفضل من حيث الرحابة والتقنيات سيارة تيجو3 المجمعة بشكل محلي، والمتاحة لجميع العملاء بالأسواق المحلية بفئة تضم العديد من التجهيزات والتقنيات، وسوف نتعرف اليوم أكثر عن سيارة شيري تيجو 3. سيارة شيري تيجو 3 2022 الأحدث في السعودية مواصفات سيارة شيري تيجو 3 2022 بالطبع تتمتع سيارة تيجو بالكثير من المواصفات الأكثر تميز، حيث أنها متوفرة بمحرك قوي بسعة 4 سلندر بسعة 1600 سي سي.

بالكثير من المواصفات الأكثر تميز، حيث أنها متوفرة بمحرك قوي بسعة 4 سلندر بسعة 1600 سي سي. ويولد عنه قوة تقدر نحو 125 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 160 نيوتن لكل متر.

ومزودة بناقل حركة أتوماتيك، وتعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات، كما أنها متوفرة بخزان للوقود بسعة 55 لتر.

يتوفر بها حساسات للركن الخلفي وبها كاميرا للرؤية الخلفية، وإمكانية تثبيت كراسي الأطفال.

أما بالنسبة لما يخص تصميم السيارة متوفرة بمصابيح أمامية هالوجين وذات إضاءة أمامية نهارية ليد.

وتحتوي على مصابيح ضباب أمامية وبها إضاءة خلفية ليد، وبها مرأيات جانبية كهربائية وإشارات جانبية وكذلك حامل للسقف.

يوجد بها جنوط رياضية بسعة 17 بوصة، إلى جانب الوسائد الهوائية للسائق وكذلك للراكب الأمامي.

متوفر بها نظام فرامل تمنع الانغلاق وتحتوي على برنامج للتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل. مميزات سيارة شيرى تيجو 3 2022 المقصورة الداخلية سيارة شيرى تيجو 3 متوفر بها مكيف هواء أتوماتيك وبها فتحة بالسقف.

كما أن عجلة القيادة مصنع من الجلد متعدد الاستخدامات والمقاعد مكسوة بالجلد الأسود.

يوجد به إمكانية تعديل مقعد السائق نحو 6 اتجاهات والقيام بتعديل مقعد الراكب بأربع اتجاهات وإتاحة طي الكنبة الخلفية بالسيارة.

يوجد بها أنظمة ترفيهية مكونة من 4 مكبرات للصوت، وشاشة وسائط بسعة 8 بوصة.

متوفر بها مشغل أسطوانات دي في دي من أجل التحكم بالراديو من عجلة القيادة، وتوفير آليو أس بي والبلوتوث.

السيارة تتنافس بأسواق السيارات للحصول على أعلى نسبة مبيعات. سعر سيارة شيري تيجو 3 أعلن الوكيل المحلي للسيارة بأن الزيادة المتوقعة لسعر السيارة تعد الثانية أثناء شهر أبريل الحالي ومن المقرر أن تتوفر بالسيارة 42,100 ريال سعودي. عمر شويل - جدة السيارة العملاقة ... مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شيري تيجو 3 2022 الأحدث في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة العملاقة … مواصفات وأسعار ومميزات سيارة شيري تيجو 3 2022 الأحدث في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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