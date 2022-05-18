نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية toyota land cruiser تعرف على السعر والمواصفات بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا لاند كروزر toyota تعد أحد أفضل السيارات وأكثرها طلبًا في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد منها عدة إصدارات يبدأ سعرها من 210,600 ريال سعودي، وتميزت السيارة بطرازها الياباني الصنع، ومواصفات السلامة، والتصميم الفخم، ولذا لا تزال شركة تويوتا محافظة على إصدار الجديد منها كل عام.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا لاند كروز 2022 في السعودية toyota

تضم سيارة لاند كروز land cruiser مواصفات مميزة، من حيث قوة الموتور، وتصميم الزجاج، وتعدد إصداراتها، وتفاوت أسعار كل منها، حيث يتراوح سعر السيارة ما بين 210,600 ريال سعودي إلى 352,700 ريال سعودي، وبهذا يمكن لمحبي سيارات لاندكروزر 2022 إختيار الإصدار الأفضل لهم والذي يتناسب مع إحتياجاتهم، وفي التالي سنتعرف على السعر والمواصفات تفصيلًا لكل إصدار.

سيارات تويوتا

من أهم ما يميز سيارة تويوتا هو الزجاج العازل للصوت والضوضاء والحرارة أيضًا، كما تطرح شركة عبداللطيف جميل سيارات منها بأنظمة دفع متنوعة، كما أن تصميمها المرتفع جعلها السيارة المثالية لتضاريس الأرض في طرق المملكة العربية السعودية، وهي كذلك تتسم بكبينة واسعة وكراسي مريحة للسائق والركاب أيضًا، أيضًا يقدم عبداللطيف جميل صيانة تويوتا وقطع الغيار والتصليح لكل الطرازات منها.

تويوتا

أما عن مواصفات سيارة لاند كروز 2022 اوتوماتيك كومفورت الإصدار الأول والأساسي منها فهي كالتالي:

سعة موتور 4000 سي سي.

عدد 4 سرعات.

ذات ناقل من النوع الأوتوماتيك.

أبعاد السيارة 5115 مم طول، 1980 مم عرض، 1920 مم إرتفاع كلي.

تشمل السيارة موتور بسرعة 271 حصان ميكانيكي.

نوع الجر في السيارة بنظام الدفع الرباعي.

toyota

تضم سيارة لاند كروزر أكثر من إصدار تم طرحهم في سوق السعودي، حيث يتوفر منها 7 إصدارات بدأت بسيارة لاند كروزر كومفورت، ثم يليها لاند كروز جي اكس ار، وبعدهما جاءت لاند كروزر في اكس ار، تلاهم لاند كروزر اي اكس اي اكس ار، وهكذا تتابعت الإصدارات حتى طُرح الإصدار السابع لاند كروزر جي ار اس.

وجاء سعر سيارة لاند كروز 2022 لإصداراتها السبع في السعودية كالتالي:

لاند كروز 2022 اوتوماتيك كومفورت بسعر 210,600 ريال سعودي.

لاند كروز 2022 اوتوماتيك GXR 4WD بسعر 226,400 ريال سعودي.

لاند كروز 2022 اوتوماتيك VXR 4WD بسعر 228,800 ريال سعودي.

لاند كروز 2022 اوتوماتيك EXR 4WD بسعر 252,700 ريال سعودي.

لاند كروز 2022 اوتوماتيك GXR 4WD بسعر 267,800 ريال سعودي.

لاند كروز 2022 اوتوماتيك VXR 4WD بسعر 351,800 ريال سعودي.

لاند كروز 2022 اوتوماتيك GR-S DSL بسعر 352,700 ريال سعودي.

قدمنا لكم سعر ومواصفات سيارات لاند كروز في المملكة العربية السعودية ، كما عرضنا سعر ومواصفات الإصدار الأول منها، على أن نتابع معكم باقي الإصدارات تفصيليًا كما وردت عن الشركة اليابانية المنشأ، فتابعونا لمعرفة التفاصيل على موقعنا الرسمي.