سعر سيارة جي ام سي في السعودية ٢٠٢٢ جميع الموديلات

سعر سيارة جي ام سي في السعودية ٢٠٢٢ حيث يرغب الجميع الآن في معرفة اسعار سيارات GMC في السعودية في أسواق السيارات باعتبارها واحدة من أهم وأشهر موديلات السيارات التي يفضل اقتنائها عدد كبير من عشاق القيادة الممتعة والسيارات الأنيقة والراقية والعملية في الوقت ذاته ، وسوف يتم على موقع ثقفني لاحقا توضيح سعر سيارة چي ام سي 2022 بالتفصيل.

سعر سيارة جي ام سي في السعودية ٢٠٢٢

لقد جاءت اسعار سيارات GMC بمختلف الفئات موديلات عام ٢٠٢٢ في سوق السيارات السعودي على النحو التالي:

سعر سيارة GMC ترين ٢٠٢٢

يبدأ سعر سيارة GMC ترين SLE 2022كوتور بسعة ١٥٠٠ سي سي من ١٠٨.٥ ألف ريال سعودي.

يبدأ سعر سيارة جي ام سي ترين أوتوماتيك موديل ٢٠٢٢ موتور ٢٠٠٠ سي سي من ١٥٤٠٠٠ ريال سعودي.

سعر سيارة GMC أكاديا ٢٠٢٢

تأتي اسعار سيارات جي ام سي أكاديا الأوتوماتيكي لعام ٢٠٢٢ على النحو التالي:

سعر سيارة أكاديا SLE2 FWD ٢٠٢٢ محرك بسعة ٣٢٠٠ سي سي من ١٣٨ ألف ريال سعودي.

يبدأ سعر سيارة جي ام سي أكاديا AT4 AWD موديل عام ٢٠٢٢ من ١٦٠ ألف ريال سعودي.

كما يبدأ سعر سيارة جي ام سي أكاديا الاوتوماتيك SLT2 AWD محرك ٣٦٠٠ سي سي من ١٦٧٥٠٠ ريال سعودي.

ويبدأ سعر سيارة جي ام سي أكاديا موديل DENALI مع محرك بسعة ٣٦٠٠ سي سي من ٢٠٢ ألف ريال سعودي.

أسعار سيارة جي ام سي سييرا ٢٠٢٢

كما هو الحال في أسعار سيارات كيا ٢٠٢٢ في السعودية ؛ فلقد جاءت سعر سيارة جي إم سي سييرا أحدث موديل 2022 على النحو التالي:

يبدأ سعر سيارة جي ام سي SLT Crew cab FWD محرك بسعة ٥٣٠٠ cc من ٢٣٦.٥ ألف ريال سعودي.

وسعر السيارة GMC Crew Cab 4 ذات المحرك ال ٥٣٠٠ سي سي في سوق السيارات في السُّعُودية يبدأ من ٢٤٣ ألف ريال سعودي.

كما يبدأ سعر سيارة جي ام سي سييرا Crew Cab 2020 من ٢٦٩ ألف ريال سعودي.

سعر سيارة جي ام سي يوكون ٢٠٢٢