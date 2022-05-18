نعرض موضوع عن سيارات مستعملة في السعودية للبيع رخيصة منخفضة السعر وتتنوع الموديلات ما بين المرسيدس وهيونداي ولاند روفر وجيب شروكي. وسنضع بين أياديكم مستوى الأسعار لهذه السيارات في المملكة العربية السعودية. وأماكن بيعها.

سيارات مستعملة في السعودية للبيع رخيصة منخفضة السعر

بخصوص سيارات مستعملة في السعودية للبيع توجد سيارة مرسيدس جي ال 500 موتور v8 و 4.7 l ويبلغ سعرها 75000 ريال سعودي موديل 2013 وقطعت 197 ألف كيلو متر. كما يوجد سيارة بي إم دبليو 335 v6 3.6l بمبلغ الكاش 56000 ريال سعودي موديل 2012 وقطعت ممشى 152000 كيلومتر. كما يوجد ميتسوبيشي باجيرو في6 3.5 إل موديل 2016 وقطعت 75 ألف كيلومتر وسعرها كاش 64000 ريال سعودي. ومتاح أيضًا جيب جراند شيروكي في 6 لاريدو 3.6 ال موديل 2015وقطعت 226 كيلومتر وسعرها الكاش 58 ألف ريال سعودي.

سيارات مستعملة في السعودية للبيع منخفضة السعر

متاح أيضًا من اسعار السيارات المستعملة في السعودية سيارة مرسيدس جي 63 ايه ام جي في 8 موديل 2019 وقطعت ممشى 60 ألف كيلومتر وسعرها كاش 792 ألف ريال سعودي. ومن السيارات المستعملة أيضًا في الرياض جيب جراند شيروكي في 6 ليمتد اس ار تي كيت 3.6 الف موديل 2016 وقطعت 82 ألف كيلومتر وسعرها 71000 ريال سعودي. كما توجد سيارة هيونداي إلنترا اي 4- 1.6 ال موديل 2014 وقطعت 168 ألف كيلومتر. بسعر 28 ألف ريال سعودي. كما من الاسعار المستعملة المتاحة للبيع أودي ايه 4 – اي 4 – 1.8 ال موديل 2015 وقطعت ممشى 71000 ريال سعودي. ويبلغ سعرها 60 ألف ريال سعودي. علاوة على ما سبق متاح فورد اكسبلورر في 6- 3.5 ال موديل 2015 وقطعت ممشى 146000 يلومتر وسعرها الكاش 55 ألف ريال سعودي.

سيارات مستعملة للبيع حالة جيدة في السعودية منخفضة السعر

متاح أيضًا من السيارات المستعملة في السعودية تويوتا يارس اي 4 – 1.3 إل موديل 2014 وقطعت ممشى 409000 كيلومتر ويبلغ سعرها 19000 ريال سعودي. كما توجد نيسان إكس ترايل سيارة مستعملة اي 4 – 2.5 ال. موديل 2018 وقطعت ممشى 60000 كيلومتر وسعرها الكاش 70000 ريال سعودي. كما توجد سيارة مستعملة مازدا في جدة سي اكس 9 موتور في 6 – 3.7 ال موديل 2015 وقطعت 148000 كيلومتر سعرها الكاش 60000 ريال سعودي. علاوة على ذلك من السيارات المعروضة للبيع بي ام دبليو في 6- 640- 3.0 ال – توين تيربو موديل 2013 وقطعت ممشى 153000 كيلومتر وسعرها الكاش 80000 ريال سعودي. وأيضًا متوافر هيونداي اكسنت ا4 -1.6 ال موديل 2021 – وقطعت ممشى 28000 كيلومتر. وسعرها الاش 44000 ريال سعودي. علاوة على ذلك متاح سيارة ميتسوبيشي باجيرو في 6 جي ال اس 3.5 إل موديل 2017 وقطعت ممشى 52000 كيلومتر ويبلغ سعرها الكاش 68000 ريال سعودي.