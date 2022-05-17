نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات الغلابه بـ50 الف جنية احدث سيارات لاصحاب الدخل المتوسط بمواصفات جبارة في المقال التالي
سيارات الغلابه بـ50 الف جنية احدث سيارات لاصحاب الدخل المتوسط فرصة لا تُعوَض إليكم أفضل سيارات لأصحاب الدخل المحدود بأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه مصري، في ظل الظروف الماضية والحالية والركود الاقتصادي الذي عانينا منه جميعًا ولا زلنا نعاني وأصبح ليس في مقدرة الكثير من الأشخاص شراء سيارة زيرو متطورة وفرّ سوق السيارات في جمهورية مصر العربية بعد من أرخص السيارات المستعملة والتي تناسب الأشخاص ذات الحالة الاجتماعية المتوسطة وهذا هو ما سنقدمه لكم في سطور المقال التالية.
أفضل سيارات لأصحاب الدخل المحدود
إليكم حزمة من السيارات من شركات وأنواع وسنوات صنع مختلفة وهي سيارات متوفرة في سوق المستعمل المصري بأسعار تصل إلى 50 ألف جنيه مصري ومن بين هذه السيارات كل مما يلي:-
1. سيارة رينو ميجان المستعملة
- تم إصدار السيارة عام 2006م.
- سعرها يبدأ من 85 ألف جنيه مصري.
- تحتوي السيارة على نوعين من المحرك أحدهما يقترن بفتيس أوتوماتيكي والآخر يدوي.
2. سيارة هيونداي أكسينت
- سعر سيارة هيونداي أكسنت 2000م هو 75 ألف جنيه مصري ويختلف باختلاف السوق وحالة السيارة.
- سعة موتور السيارة يبلغ 1300 سي سي وقوته الحصانية 72 حصان ومزودة بموتور آخر سعته 1600 سي سي وقوته 102 حصان.
- أقصى تسارع للسيارة يحدث في غصون 10 ثواني من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة.
3. سيارة دايو نوبيرا
- ظهرت هذه السيارة في الفترة ما بين عامي 1996م و 1998م.
- تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1600 سي سي ويقترن بناقل حركي أوتوماتيكي ويدوي بحسب حالة السيارة.
- سعر السيارة يبدأ من 55 ألف جنيه مصري حتى يصل إلى 80 ألف جنيه مصري وأيضًا يتم تحديد السعر بحسب حالة السيارة وعام إصدارها.
4. سيارة كيا سبكترا
- تم إصدار سيارة كيا سبكترا في عام 2004م.
- يحتوي موتور السيارة على أربع أسطوانات سعته 1500 سي سي.
- قوة محرك السيارة 143 نيوتن لكل متر.
- يقترن الموتور بناقل حركة يدوي يتكون من خمس سرعات.
- التسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر في الساعة الواحدة وذلك في غصون 13 ثانية.
- معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6.2 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.
- يقترن الموتور بناقل حركة آخر يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من أربع سرعات.
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