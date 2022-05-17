وحش الطرق الواعرة.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بقوة 389 حصان بمواصفات خيالية واسعار جبارة في المملكة

وحش الطرق الواعرة.. سيارة تويوتا تندرا 2022 ننشر اليوم لكم أبرز مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 ومميزاتها وعيوبها المقدمة بها في السوق، حيث أن هذه السيارة كانت واحدة من أفضل السيارات اليابانية التي تم تقديمها في الربع الأول من عامنا الجاري 2022م ومنذ ذلك الوقت والسيارة عليها إقبال كبير وخاصة وأنها منتج ياباني بموثوقية عالية جدًا، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح كل المعلومات الخاصة بالسيارة بالنسبة إلى الأشخاص التي ترغب في شراء سيارة تويوتا تندرا الجديدة.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

سعة محرك السيارة تصل إلى 3500 سي سي (3.5 لتر) ويتكون من ست أسطوانات.

قوة السيارة 389 حصان وأقصى عزم دوران للموتور 649 نيوتن لكل متر واحد.

بالنسبة لفئة السيارة الثانية فقوة الموتور 437 حصان وأقصى عزم دوران للموتور 790 نيوتن لكل متر ومن النوع الهايبرد.

بينما فئة السيارة الثالثة قوتها 348 حصان وعزم دوران الموتور 549 نيوتن لكل متر.

ناقل حركة الموتور يتكون من عشر سرعات مختلفة ومجموعة نقل هجينة.

قدرة السيارة على السحب تبلغ 12 ألف رطل أي فيما يعادل 5.436 كيلو جرام.

شاشة عرض المعلومات والترفيه تعمل باللمس مقاسها 8 بوصة.

في فئات السيارة العليا مقاسها 14 بوصة.

تعمل السيارة بنظام المساعد الذكي ويتم التحكم به من خلال الصوت وكونسول سميك مركزي.

محركات السيارة الثلاثة قوية جدًا وثباتها عالي عند السرعات العالية والقيادة سهلة.

نظام المعلومات والترفيه سلس في الاستخدام.

المقصورة الداخلية واسعة والمقاعد مصنوعة من القماش عالي الجودة.

عيوب سيارة تويوتا تندرا موديل 2022



باب السيارة الخلفي يمكن تخصيصه.

قدرة سحب السيارة أقل من السيارات المنافسة لها

أسعار سيارة تويوتا تندرا في السوق السعودي

تم إصدار السيارة بثلاث فئات وكل فئة بمحرك مختلف وتختلف أسعار السيارة باختلاف أسعارها وتتمثل الأسعار في كل مما يلي:-