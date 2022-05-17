نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هيونداي سنتافي 2022 بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شكرة هيونداي لصناعة السيارات العديد من الطرازات والأشكال ، وعلي صعيد السيارات الإس يو في SUV ، تنافس هيونداي في الأسواق العالمية وأسواق الشرق الأوسط بمجموعة متميزة من السيارات الكبيرة ، ومن ضمن مجموعة سيارات هيونداي الأشهر هي سنتافي Santa Fe ، والتي نستعرض أهم مميزاتها وعيوبها بالتفاصيل ، ونقدم لكم بيان مواصفات هيونداي سنتافي 2022 بالصور SANTA-FE Photos ، كما نقدم لكم فئات وأسعار السيارة في السعودية ومصر ، و الألوان المتاحة علي مستوي الدهان الخارجي أو الفرش الداخلي interior and exterior colors ، وبيان أبعاد السيارة والتجهيزات الداخلية والخارجية ، وعتاد الأمان والسلامة بهيونداي سنتافي 2022 ، جدول مواصفات السيارة سنتافي الجديدة كليا Face lift.

مواصفات هيونداي سنتافي 2022 بالصور

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية سيارتها الضخمة سنتافي الشكل الجديد في الأسواق السعودية بالعديد من المميزات :

تجربة جديدة تتسم بالحكمة وعناية واسعة لراكبيها.

شبكة الرادياتير بالتصميم الجديد الرائع.

مصابيح أمامية و كشافات أمامية كاملة بتقنية LED.

4 أشكال من عجلات سبائكية بقياسات 17 إلي 20 بوصة.

مساحات واسعة من الرفاهية وثلاث صفوف من المقاعد الرحبة.

إمكانية طي مقاعد الصف الأخير والأوسط بضغط زر واحدة.

بالنسبة لمحرك البنزين 2.5 MPi بقوة تبلغ 180 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة ، وعزم 23.7 كجم .م عند 4000 دورة في الدقيقة.

محرك الديزل 2.2 CRDi بقوة تبلغ 202 حصانًا عند 3800 دورة في الدقيقة وعزم يبلغ 45.0 كجم ∙م عند سرعة 1750 إلى 2750 دورة في الدقيقة.

أما محرك البنزين 3.5 Mpi فقوته القصوى تبلغ 272 حصانًا عند سرعة 6400 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 33.8 كجم/م عند سرعة 5000 دورة في الدقيقة.

فئات وأسعار سنتافي الجديدة

تقدم سنتافي بعدد 5 فئات في السعودية سعر كل منها prices كالآتي :

الأولي ، هيونداي سانتافيه 2022 2.4L GL Panorama FWD بسعر : 105,000 ريال.

الثانية ، سانتافيه 2022 3.5L Base AWD بقيمة : 121,990 ريال.

الثالثة ، هيونداي سنتافي 2022 3.5L Mid AWD سعرها : 131,890 ريال.

الرابعة ، سنتافي 2022 3.5L High AWD سعر ، 142,890 ر. س.

الخامسة ، HYUNDAI SANTA FE هيونداي سانتافيه 2022 3.5L Limited AWD وجاء بتسعير : 162,250 ريال.

أما في مصر لم يقدم الوكيل سيارة سنتافي لصعوبة التسعير والمنافسة مع ارتفاعات أسعار العملة الأجنبية.

ألوان سنتافي الجديدة كلياً من الداخل والخارج

يحظى تصميم سيارة سنتافي بلمسات رائعة علي مستوي ألوان الداخلي والخارجي :

الفرش الداخلي Interior Colors يقدم 4 مجموعات من الألوان في الفرش الجلد والقماش كما بالصور as per pictures.

أما ألوان الدهانات الخارجية ُExterior Colors فقد تباينت بين 9 ألوان حديثة وعصرية.

وتعتبر سنتافي منافس قوي لسيارات القوة مثل سيارة تويوتا لاند كروز 2022 و سيارة هافال H9 الجديدة .

أبعاد هيونداي سنتافي 2022

قدمت هيونداي سنتافي الجديدة كلياً face lift تغيرات ملحوظة علي مستوي الأبعاد فجاء بالقياسات التالية Dimensions :

عرض السيارة : 1900 مللي ميتر.

طول السيارة الإجمالي : 4 أمتار و 785 مللي.

و طول قاعدة العجلات : متران و 76 سنتي متر ونصف.

ارتفاع السيارة : 1685 مللم.

وجاءت بإطارات ” جنوط ” بمقاسات : 17 ، 18 ، 19 ، 20 إنش ” بوصة “.

وتقدم السيارة منافسة قوية علي مستوي الأبعاد مقارنة بمثيلاتها مثل نيسان باترول 2022.

جدول مواصفات هيونداي سنتافي الجديدة 2022