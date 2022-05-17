نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الروسي وصل البلاد..سيارة لادا نيفيا 2022 بمواصفات ومميزاتها الجبارة وأسعارها الخيالية في البلاد في المقال التالي
سيارة لادا نيفيا 2022 بمواصفات ومميزاتها الجبارة وأسعارها الخيالية في البلاد، الجميع يبحث عن مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفيا 2022 وذلك لأنها من من السيارات الشائعة في الوقت الحالي، حيث أنها تتميز بأن العجلات الخاصة بها ذات دفع رباعي، وهذا ما يجعلها تنتقل في جميع الأماكن، وجميع الطرق، وهي مصممة بشكل حرفي للغاية يمكنك من الوقوع في حبها من أول وهلة لذلك لا تتردد في معرفة جميع التفاصيل التي تتعلق بها من خلال السطور القادمة.
سيارة لادا نيفيا 2022 بمواصفات ومميزاتها الجبارة
سوف نقدم لكم العديد من المواصفات التي تحتوى عليها سيارة لادا نيفيا 2022
- سيارة لادا نيفيا 2022 تحتوي على محرك يبلغ ألف وستمائة سي سي، والقوة الخاصة به تبلغ مائة وأربعة عشر حصان.
- يوجد في السيارة محرك ثاني يالغلا السعة الخاصة به ألفان سي سي، وتبلغ قوته مائة وخمسة وستون حصان.
- يوجد مع محرك السيارة ناقل للحركة سهل للاستخدام اليدوي.
- المحرك الصيني الخاص بالسيارة يتم تزويده بناقل للحركة يعمل بطريقة أوتوماتيكية، وهو يتوفر به 6 سرعات.
- يتم توصيل السيارة بالبلوتوث، ويوجد بها اتصال الواي فاي، ومخرج لشحن الهواتف الذكية.
مميزات سيارة لادا نيفيا 2022
من أهم مميزات سيارة لادا نيفيا 2022 ما يلي:
- تمت صناعتها بواسطة افضل التقنيات التكنولوجيا المطورة فهي تحتوي على لوحة بسيطة للقيادة.
- السيارة تحتوي على مقاعد مميزة تساعدك على الجلوس براحة، وهي قابلة للتعديل.
- السيارة مناسبة للتوصيل بتطبيقات الاندرويد والايفون، بكل سهولة.
- تحتوي السيارة على عازل للصوت يمنع نقل الأصوات للخارج.
- العجلات يصل القياس الخاص بها على خمسة عشر بوصات.
- تمت صناعة العجلات من أفضل خامات البلاستيك الذي لا يمكن كسره.
- السيارة مناسبة للسير في جميع الأماكن والاتجاهات لذلك لا تترددوا في الحصول عليها.
- والسيارة بها قوة دوران عالية للغاية تبلغ مائة وتسعة وعشرون نيوتن لكل متر.
- السيارة تحتوي على ناقل للحركة مزود بست سرعات.
- وسيارة لها شعبية كبيرة بين جميع الأشخاص لذلك لا تترددوا في الحصول عليها وتجربتها من خلال اقرب منفذ بيع.
سعر سيارة لادا نيفيا 2022
- السيارة يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 340000 ريال سعودي.
- سعر السيارة بالدولار الأمريكي 90000 دولار أمريكي.
- وسعر السيارة في جمهورية مصر العربية تبلغ 192000 ألف جنيه مصري.
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