الوحش وصل الخليج…سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعار جبارة

سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 بمواصفات ومميزات عالمية، يبحث عشاق السيارات عن مواصفات ومميزات بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 الجديدة وأسعارها حيث أنها من السيارات الجديدة التي تتمتع بمميزات رائعة، وهي تأتي بطرازات كثيرة تبدأ من الطراز 22 أو أي، حيث أنها مناسبة للسفر والأماكن البعيدة، وكذلك الأماكن التي تتصف بالتعرجات في الطرق، لذلك سنخبركم بكل ما يتعلق بها.

مواصفات سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022

تتصف السيارة بمواصفات كثيرة، ومنها:

يوجد بالسيارة طراز 22 أو أي محرك توربو رباعي، تبلغ سعته 2.0 لتر، كما تصل قوته إلى 181 حصان، و221 رطل، وهذا وصولا للمحور الخلفي.

أما 220 دي يوجد به محرك مصنوع من الديزل الرائع الخفيف، والهجين، حيث أن سعته تبلغ 2,0 لتر رباعي، وهو يقوم بتوليد قوة تبلغ 188 حصان، وكذلك مئتان وخمسة وتسعون رطلا، وهذا مع القيام بعزم الدوران.

أما طراز إم 24 أو أي إكس درايف فهو يأتي بمحرك من البنزين يبلغ سعته 3.0 لترات، ويوجد به عجلات خاصة للدفع الرباعي.

تحتفظ السيارة بالعجلات بطريقة قياسية، وهي تعطي صورة ظلية خاصة مقصورتها الخلفية مما يجعل الطراز الجديد الذي يحتوي على بابين مخصص لأصحاب التوجهات الرياضية.

مميزات سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 الجديدة

تتميز بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 بالكثير من المميزات، ومنها:

الطراز الخاص بها يقوم باستخدام علبة للتروي الأوتوماتيكية، وهو يتكون من ثماني سرعات، ويضاف إلى ذلك وظيفة التحكم بالتشغيل.

يوجد بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 طراز أم 24 تروس إلكترونية تفاضلية خلفية تتماشى مع التركيز المتزايد المخصص للمناولة.

نظام الدفع الرباعي الخاص بها تمت برمجته من أجل أن يعطي الانحياز الخلفي في الطراز الخاص بالسيارات البي إم دبليو المخصصة للرياضة.

سيارة بي إم دبليو 2 سيريز كوبيه 2022 الجديدة وأسعارها