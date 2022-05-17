نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع في السعودية سيارة تويوتا مستعملة موديل 2020 بمواصفات ممتازة في المقال التالي
سيارة تويوتا مستعملة موديل 2020 ،إن الكثير من الأشخاص يريدون الحصول على سيارة تويوتا المستعملة لموديل 2020 داخل السعودية وفي الواقع إن معظم أصدارات تويوتا يقبل عليها الأفراد داخل السعودية نظرا لاختلاف أسعارها وملائمتها للعديد من الأفراد، وفيما يلي نعرف أهم التفاصيل من سيارات تويوتا المستعملة.
سيارات تويوتا مستعملة 2020م للبيع في السعودية
يوجد العديد من موديلات السيارات داخل السعودية وهي كالآتي:
- موديل تويوتا كأمري المستعملة لعام 2020 وتباع داخل دولة جدة وتتبع فئة السيارات السيدان
- وتعمل بالنظام الأوتوماتيكي وتملك لون أبيض ويصل قوة سيرها إلى 150 ألف كيلو متر
- ولديها ضمان لمدة 3سنوات ويتم دفع مبلغ شهريا يصل إلى 1.938 ريال سعودي في خلال 60شهرا بدون دفع مبلغ أول للسيارة.
- يتم دفع المبلغ الأخير لها الذي يصل إلى 16.905 ريال سعودي
- ونسبة الملكية للسيارة 20% وإجمالي سعر السيارة هو 133.185 ريال سعودي وسعر البيع لها شامل كل المصروفات الإدارية والضربية.
سيارات تويوتا مستعملة 2020 م موديل كورولا ويباع داخل جدة ويتبع فئة السيارات السيدان
- ويوجد بها ناقل للحركة أوتوماتيكي وتملك لون أبيض وسعر التنازل عنها 2.706 سعودي، ويدفع مبلغ شهريا لها يصل إلى 1.663 ريال سعودي.
- تويوتا مستعملة إنوفا لعام 2020 مج مستعملة وتصل قوتها إلى 70.000 كيلو مترات
- ويباع داخل جدة ويوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي وتعمل بوقود البنزين
- وتملك لون أبيض من الخارج وإجمالي سعرها 80ألف ريال سعودي.
سيارات تويوتا مستعملة موديل فورنشتر وحالتها مستعملة لعام 2020
- وقوتها تصل إلى 52.000 كيلو متر وتباع داخل دولة الدمام وتملك لون أبيض من الخارج ويصل أجمالي سعرها إلى 86 الف ريال سعودي.
- يوجد بها غطاء للمحرك ومقاعد مصنوعة من القماش وللمميزات الخارجية
- بها مصابيح أمامية AID ونوافذ كهربائية في الإمام والخلف ويوجد بها كامج خلفي وعتبة جانبية.
تويوتا مستعملة للبيع في السعودية
يوجد مجموعة من السيارات المستعملة التي تباع بالتقسيط داخل السعودية من أهمها مايلي:
تويوتا مستعملة إنوفا 2020 Toyota Innova
- وتصل قوتها إلى 276.000 كيلو متر مع وجود ناقل أوتوماتيكي دفع ثنائي
- ويوجد بها فتحة سقف ومقاعد مصنوعة من الجلد وبها برنامج لتثبيت السرعة وبها حساسات اصطفاف للسيارة.
- تويوتا إنوفا ويصل سعرها إلى 80 ريال سعودي ويصل قوتها إلى 385.000 كيلو متر
- ويوجد بها ناقل أوتوماتيكي ودفع ثنائي ومقاعد مصنوعة من القماش وبرنامج لتثبيت السرعة.
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