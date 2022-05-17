نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة هيواندي العائلية الفاخرة .. سيارة هيواندي باليسيد 2022 مواصفاتها و مميزاتها وأسعار فئاتها الجبارة في المقال التالي

سيارة هيواندي باليسيد 2022 مواصفاتها، إن سيارة هيواندي باليسيد من اهم السيارات التي حصلت على مزيد من الانتشار والقابلية للعديد من الأفراد المحبين لعالم السيارات نتيجة لتصميمها الرائع المميز وهى من السيارات الجذابة وهى تمتلك العديد من المؤهلات ، لذلك سوف نعرض لكم أهم التفاصيل عن مواصفات هذه السيارة وإمكانياتها وأسعارها في العديد من الدول فتابعوا معنا. سيارة هيواندي باليسيد 2022 مواصفاتها يوجد بهذه السيارة شبك أمامي الذي يوجد حوله شريط طويل مصنوع من مادة الكروم

ويوجد بها مصابيح نهارية مصنوعة على شكل حرف c وتوجد بها مصابيح أمامية تعمل بنظام Led

ويوجد على جانب السيارة خط طويل من المصابيح النهارية.

توجد بها عجلات 18 إلى 20 إنش ويوجد اسم السيارة بخط عريض PALISADE على الناحية الخلفية

ويوجد فوقه شعار شركة هيواندي، وتتمثل أبعاد سيارة هيواندي باليسيد لعام 2022 في الآتي:

باليسيد لعام 2022 في الآتي: طولها 4.980 ملم

عرضها 1.976 ملم

ارتفاعها 1.570 ملم

توجد بها قاعدة عجلات تصل إلى 2.900 ملم مميزات سيارة هيواندي باليسيد 2022 توجد بهذه السيارة مقاعد مصممة من الجلد كما يوجد بها نظام كهربائي للتحكم في المقاعد

ويوجد بها زر يعمل باللمس للتحكم في حركة المقاعد للناحية الأمامية أو الخلفية مع

وجود صندوق خلفي يصل إلى 509 لتر وعند طي مقاعد الناحية الخلفية في السيارة تصل مساحة الصندوق الخلفي إلى 1302 لتر .

كما يوجد في السيارة شبكة اتصال usb ومشغل cd ومدخل Aux وبلوتوث و 6 مكبرات للصوت

وشاحن لاسلكي ويوجد بها فتحة سقف ويوجد بها شاشة ترفية يصل مقاسها إلى 8بوصة ونظام أبل كار بلاي وأند رويد أوتو ونظام Blue Link

يوجد بها كاميرا خلفية ويوجد بها صندوق خلفي يعمل بالكهرباء ويوجد بها نظام للتحكم في المقاعد

ويوجد بها نظام لعرض البيانات على مقاس 8بوصة، ويوجد بهاي نظام تدفئة

وتبريد للمقاعد ويوجد مساحات مطر تعمل أوتوماتيكيا وحساسات أمامية وستائر في جوانب السيارة. أسعار سيارة هيواندي باليسيد 2022 هيواندي باليسيد سمارت دفع ثنائي 3.5 لتر سعرها داخل السعودية هو 161.500 ريال سعودي.

سيارة هيواندي باليسيد سمارت بلس 3.8 لتر سعرها داخل السعودية دفع كلي من 178.175 ريال سعودي.

وسيارة هيواندي باليسيد نص فل 3.8 لتر دفع كلي بسعر 193.700 ريال سعودي.

سيارة هيواندي باليسيد بريميوم 3.8 لتر دفع كلي سعرها هو 209.000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارة هيواندي العائلية الفاخرة .. سيارة هيواندي باليسيد 2022 مواصفاتها و مميزاتها وأسعار فئاتها الجبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة هيواندي العائلية الفاخرة .. سيارة هيواندي باليسيد 2022 مواصفاتها و مميزاتها وأسعار فئاتها الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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