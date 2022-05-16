شيفرولية وهيونداي ارخص سيارات مستعمله رخيصه للبيع في المملكة بحاله ممتازة

شيفرولية وهيونداي ارخص سيارات مستعمله رخيصه، يعد سوق المستعمل للسيارات في السعودية هو من أشهر الأسواق على مستوى الوطن العربي بأكمله حيث إنه يقدم أفضل السيارات والتي تتمتع بموثوقية كبيرة وبإمكانيات متطورة بأسعار رخيصة ومناسبة ويتم طلب السيارات خصيصًا منه من بعض الدول العربية، وفي مقالنا اليوم سنقوم بعرض أفضل السيارات المتوفرة في سوق المستعمل مع إمكانياتها ومواصفاتها والأسعار المتوفرة بها داخل السوق.

1. سيارة شيفروليه إبيكا 2011 مستعملة

تعد سارات شيفروليه من أفضل سيارات الأسواق حتى وإن تم إصدارها منذ وقت طويل ومن مواصفات سيارة شيفروليه إبيكا 2011م ما يلي:-

عدد الكيلو مترات التي تقوم السيارة بقطعها 189 ألف كيلو متر.

نوع الوقود المستعمل في السيارة هو البنزين.

بينما نوع الفتيس هو ناقل حركة أوتوماتيكي.

تعمل السيارة بنظام الجر القيادي.

لون السيارة كحلي أو أزرق داكن.

سعر السيارة 4 آلاف ريال سعودي.

للتواصل علي 966531617991.

2. سيارة سيتروين سي ثري 2003 مستعملة

سيارات سيتروين تتمتع بشهرة عالية جدًا وتتميز بأسعارها المناسبة ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-

تم إصدار السيارة في عام 2003م.

يمكن للسيارة قطع كيلو مترات قدرها 280 ألف كيلو متر بالبنزين.

سعة محرك السيارة تبلغ 1598 سي سي وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات ولون السيارة أبيض.

يتكون الموتور من أربع أسطوانات والسيارة تتكون من خمس أبواب.

سعر بيع السيارة في سوق المستعمل 5 آلاف ريال سعودي.

للتواصل 966567455334.

3. سيارة هيونداي سوناتا 2007 مستعملة

من أبرز مواصفات سيارة هيونداي سوناتا المقدمة في عام 2007م كل مما يلي:-

سنة إصدار السيارة 2007م وتعمل بوقود البنزين.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة سيرها 250 ألف كيلو متر.

تعمل السيارة بالبنزين ولونها الخارجي رصاصي.

السيارة تتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي.

سعر السيارة 9 آلاف ريال سعودي.

للتواصل 966581004914.

4. سيارة هيونداي أكسينت 1.6L 2005 مستعملة

ومن أفضل السيارات المقدمة من شركة هيونداي العالمية هي الفئات أكسينت وعليها إقبال وتساؤل شديد وهي متوفرة في سوق السعودية الستعمل بالمواصفات التالية:-