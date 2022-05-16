نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ3000 ريال.. ارخص سيارات للبيع في السعوديه مستعمله بحالات جيدة من الداخل والخارج رخصيه جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بـ3000 ريال.. ارخص سيارات للبيع في السعوديه إليكم أقوى وأرخص سيارات مستعمله في السعودية، فسوق المستعمل هو أكثر أسواق السيارات التي عليها إقبال شديد وهذا دليل على أن السيارات المتوفرة في السوق المستعملة هي من أفضل السيارات وبها إمكانيات متطورة تتمتع بها السيارات الحديثة والجديدة ولكن الفرق أن هذه السيارات أسعارها متوسطة ومناسبة ولكن قد تم استعمالها مسبقًا وتم بيعها وليس لعيبًا فيها وإنما بسبب رغبة مالكيها لبيعها لظروف معينة منها الظروف المادية أو غير ملائمة السيارة لهم.

1. سيارة كيا ريو 2004 مستعملة

بالرغم من شكلها التقليدي والمناسب للكثير من الفئات سواء الشبابية أو الكبار في السن ولكنها تتميز بإمكانيات متطورة وعالية ومنها ما يلي:-

تم إصدار السيارة في عام 2004م وتتكون من أربع أبواب.

تعمل السيارة بالبنزين وعدد كيلو مترات قطع السيارة هي 413 كيلو متر.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من سرعات مختلفة.

تعمل السيارة بنوع الجر القيادة ولونها الخارجي رصاصي.

سعر بيع السيارة 3 آلاف ريال سعودي.

2. سيارة هيونداي أكسينت هاتشباك 1992 مستعملة

تم إصدار سيارة هيونداي أكسينت هاتشباك في عام 1992م وبها الكثير من المميزات التي يرغب بها كل مشتري ومن بينها كل مما يلي:-

عدد الكيلو مترات التي تقطعها السيارة 300 ألف كيلو متر وتعمل السيارة بالبنزين.

نوع ناقل السيارة الحركي يدويًا وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي لدفع العجلات.

تتكون السيارة من أربع أسطوانات وتحتوي على أربعة أبواب ولونها رصاصي.

سعر السيارة في سوق المستعمل 3 آلاف وخمسمئة ريال سعودي.

3. سيارة هيونداي سوناتا 2007

تم إنشاء السيارة منذ وقت طويل نسبيًا وهو في عام 2007م وهي قديمة قليلًا ولكنها لا تزال مطلوبة في الفترة الحالية ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-

يمكن للسيارة قطع مسافة مقدارها 250 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي رصاصي وتتكون من أربع أبواب.

نوع الناقل الحركي أوتوماتيكيًا وتعمل بالجر الأمامي.

سعر السيارة 9 آلاف ريال سعودي.

4. سيارة تويوتا يارس 2013 مستعملة

تعد سيارات تويوتا يارس هي من أفضل سيارات تويوتا اليابانية وتم إصدار السيارة في عام 2013م ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-