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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة وكالة للتنازل بدون مقابل مع تقسيط مريح لأطول فترة سداد، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 فئة ستاندر، ماكينة 3 سلندر تعمل بالبنزين حجمها 1500 سي سي تولد قوة 119 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي والعداد 37 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 15 إنش، عدد 4 وسائد هوائية، فتح السيارة بالريموت، سنترلوك، نوافذ كهربائية، تحكم من عجلة القيادة، مرايا جانبية كهربائية، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، بلوتوث، أبل كار بلاي، 4 مكبرات الصوت، إكسسوارات كروم، مقاعد مخمل. السيارة للتنازل بدون شروط عن طريق عبد اللطيف جميل وقيمة القسط الشهري 1391 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 11 قسط والمتبقي 49 قسط + دفعة نهائية 20000 ريال قابلة للتقسيط.

سيارات مستعملة وكالة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 نسخة سمارت، ماكينة 4 سلندر تعمل بالبنزين حجمها 2500 سي سي تولد قوة 194 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي وعدادها 18 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، اتصال بالبلوتوث، نظام آمان، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، 6 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، شاشة ترفيه ومقاعد مخمل. السيارة للتنازل على مصرف الراجحي بدون مقابل والقسط الشهري 1339 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط ومتبقي 52 قسط + دفعة تملُك 27500 ريال.

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي اكسنت موديل 2021 نسخة الفل الكامل، ماكينة 4 سلندر تعمل بالبنزين حجمها 1600 سي سي تولد قوة 123 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك وعدادها تسعة آلاف كيلو متر، بها إضافات نانو سراميك وعازل حراري مع ضمان 5 سنوات. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 16 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهرباء، تحكم دركسيون، اتصال يو اس بي، بلوتوث، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وسائد هوائية، مقاعد مخمل، فتحة سقف، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو. السيارة للتنازل بدون مقابل من خلال بنك الراجحي بقسط شهري 995.8 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 11 قسط ومتبقي 49 قسط.

سيارات للتقبيل بدون رسوم

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي تاكسون مستعملة موديل 2020، ماكينة دفع رباعي 6 سلندر تعمل بالبنزين حجمها 3500 سي سي تولد قوة 280 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك ثماني السرعات والعداد 53 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية وأمامية، مقاعد جلد، كاميرا 360 درجة، إضاءات ليد، جنوط مقاس 19 إنش، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمان و10 مكبرات الصوت، نظام تثبيت سرعة، مقاعد في الصف الثالث، تحكم من المقود، فتحة سقف بانوراما، شاشة وسطية ذكية، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، حساس كفرات، فرامل مانعة للانغلاق. السيارة للتقبيل بالتقسيط على البنك الأهلي وقيمة القسط الشهري 1848 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 23 قسط ومتبقي 37 قسط + دفعة نهائية 49 ألف ريال يمكن تقسيطها.