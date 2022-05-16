نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر النترا بالسعودية و النترا ٢٠٢٢ مستعملة بسعر رخيص في المقال التالي

تراجع سعر هيونداي النترا موديل 2016 المستعملة، وكان سعر نفس الموديل في شهر مايو من عام 2021 يتراوح ما بين الـ40 و42 ألف ريال سعودي، وتعد سيارات هيونداي من السيارات القوية في السوق السعودي، خاصة سيارة النترا وزادت قوة السيارة بعد طرح موديل النترا ٢٠٢٢ الذي نستعرض فيما يلي حالة منه بسعر مناسب بدون أي ملاحظات إطلاقا والسيارة بحالة الوكالة. انخفاض سعر النترا بالسعودية و النترا ٢٠٢٢ مستعملة بسعر رخيص وفي الوقت نفسه هناك سيارة هيونداي النترا موديل 2016، السيارة بقير اتوماتيكي، ممشى السيارة 159 ألف كيلومتر.

كذلك السيارة بدون أي معجون والبودي الخاص بها وكالة باستثناء الرفرف الأمامي جهة اليمين وتم رشه.

محرك السيارة بدون ملاحظة وهو بسعة 1600 سي سي، وتحتوي السيارة على تكييف خلفي وليد أمامي.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بتحكم كهربائي بالمرايات.

تحتوي السيارة على تعداد مسافات وإشارات في المرايا ونظام توفير الوقود. سيارة إلنترا ٢٠٢٢ بسعر رخيص في المملكة العربية السعودية السيارة تأتي بسعر 69 ألف ريال سعودي، العداد 43 ألف كيلومتر، كذلك السيارة تحتوي على قير اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه حالة السيارة جيدة ولا تحتاج لأي تعديل أو تجديد حيث تعتبر السيارة بحالة الوكالة.

الصيانات الدورية الخاصة بالسيارة وقعت في الوكالة، حالة المحرك نظيفة ولا يحتاج لأي صيانة.

بودي السيارة خالي بالكامل من الرش أو المعجون، قير السيارة 6 سرعات.

السيارة دفع أمامي وتحتوي على مقاعد مخمل وجنوط كروم بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية.

كذلك تحتوي على مثبت سرعة وكاميرا خلفية وفتحات تكييف في المقاعد الخلفية. سيارات هيونداي elantra 2016 رخيصة وبحالة خرافية فئة إلنترا 2016 ستاندر بسعر رخيص وهو 21 ألف ريال سعودي..

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على مثبت سرعة وحالة البودي جيدة ولا تحتاج إلى تجديد أو تعديل.

ممشى السيارة 280 ألف كيلومتر، السيارة تحتوي على ايرباج تم استبداله في الوكالة.

السيارة حصلت على صدمة وتم تغيير كبوت ورفرف أمامي جهة اليسار بالإضافة إلى باب السائق.

زجاج السيارة بالكامل يعمل بحالة ممتازة وكذلك حالة المحرك والقير، وبالنسبة للإطارات تم تغييرها وهي الآن جديدة. عمر شويل - جدة انخفاض سعر النترا بالسعودية و النترا ٢٠٢٢ مستعملة بسعر رخيص - ثقفني

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