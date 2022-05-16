نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الجديدة وشكلها وأسعار Toyota Sequoia في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الجديدة ، من المتوقع أن نموذج هذا العام من Toyota Sequoia على تغييرات كبيرة حيث أننا سوف نرى تصميم مشابه للجزء الخارجي من Toyota RAV4 حيث أن هذا النموذج تضمن مصابيح أمامية وخلفية بشكل أضيق وأكثر حِدة والكثير والكثير من المميزات ، من المتوقع أن يتم نزول السيارة بشكل رسمي حين نزولها في صيف 2023 وللمزيد من المعلومات عن السيارة تابعونا في الفقرات القادمة
مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الجديدة
من مميزات تويوتا سيكويا الجديدة أنه سوف تظل قاعدة العجلات والعرض والارتفاع كما هي. وذلك بالنظر إلى المصدات الأمامية والخلفية الجديدة. حيث أنه سوف يكون هناك تغير ليس بالكبير في الأبعاد الخاصة بالسيارة من حيث الطول. كما أننا لا نتوقع أن نرى تغيير كبير في الخلوص الأرضي المرتفع الذي يبلغ 9.9 بوصة. أو تغيير في خيارات ألوان Toyota Sequoia الخارجية من ألوان السيارة الـ6 المتاحة حالياً.
كما أن من مميزات السيارة الخارجية في سيكويا ٢٠٢٣ أن بها مصابيح LED للقيادة النهارية. بالإضافة إلى المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية. بالإضافة إلى مساحات استشعار المطر. كذلك هناك سبويلر خلفي بضوء فرامل LED. كذلك هناك عجلات من سبائك الألمونيوم الأسود غير اللامع TRD. بالإضافة إلى لوحة انزلاقية أمامية TRD اختيارية. بالإضافة إلى فتحة سقف في مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الجديدة.
سيارة Toyota Sequoia 2023
مميزات سيكويا ٢٠٢٣ الترفيهية أنها شاشة تعمل باللمس بمقاس ثمان بوصات. كما أن السيارة بها نقطة اتصال WIFI. بالإضافة إلى Amazon Alexa و Apple CarPlay و Android Auto بالإضافة إلى راديو القمر الصناعي. والراديو عالي الدقة وفتحة السقف. كما أن سيارة Toyota Sequoia 2023 بها تحكم أوتوماتيكي في المناخ ثلاثي المناطق.
كذلك عربة سيكويا ٢٠٢٣ هي جديدة بكل المقاييس. كما أن العربة ستكون بمجموعة نقل تشتغل بالبنزين والكهرباء (هجينة). وعن صفات محرك السيارة الجديدة فتابعونا في الفقرة القادمة :
- مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الجديدة ونوعه : محرك ثنائي تربو V6 غير هجين.
- سعة محرك سيكويا ٢٠٢٣ : 3.4 لتر.
- قوة محرك سيكويا ٢٠٢٣ : 1.5 كيلو وات في الساعة.
- كذلك يوفر المحرك قوة 437 حصان.
- يأتي المحرك بشكل قياسي مع محرك iForce MAX الهجين.
- يحتوي على محرك كهربائي بين محركي V6 توين تربو مع ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.
- محرك سيكويا ٢٠٢٣ يعمل ببطارية نيكل ومعدن وهيدريد.
- محرك سيكويا ٢٠٢٣ سيوفر 583 رطل من عزم الدوران.
سعر سيكويا 2023 في الدول العربية
وسنطلعكم الآن على أسعار سيكويا ٢٠٢٣ بالدولار وبالريال وهذه الأسعار بالتقريب وإليكم الأسعار :
- مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الجديدة فئة SR5 حوالي 53.000 دولار أمريكي وبالريال حوالي 199.000 ريال.
- سيكويا ٢٠٢٣ فئة TRD Sport حوالي 55.000 دولار أمريكي وبالريال حوالي 206.000 ريال.
- فئة Limited حوالي 62,000 دولار أمريكي وبالريال حوالي 232,000 ريال.
- سيكويا ٢٠٢٣ فئة TRD Pro حوالي 67,000 دولار أمريكي وبالريال حوالي 251,000 ريال.
- أما فئة Platinum حوالي 69,000 دولار أمريكي وبالريال حوالي 259,000 ريال من سيكويا ٢٠٢٣.
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