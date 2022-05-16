انت الان تتابع خبر جاهزة للإنطلاق!.. EXEED الفاخرة قريبًا في مصر والشرق الأوسط والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - “إنها قوة جديدة يمكنها كسر احتكار ماركات السيارات التقليدية الراقية.”

هذا هو الإعجاب الصادق بعلامة EXEED بعد عدة أيام من الإختبارات المُتعمقة وإختبار القيادة من قبل العديد من مراجعي السيارات المحترفين المعروفين ووسائل الإعلام في العالم.

علامة EXEED هي الوافد الجديد في سوق السيارات العالمية الفاخرة، ورث تراكم صناعة السيارات الأوروبية منذ قرن من الزمان، ودمج أحدث التقنيات الذكية الصينية، مما يمنحها القوة لتحدي ماركات السيارات التقليدية الفاخرة.

في عام 2017، في معرض فرانكفورت للسيارات، حيث إجتمعت العلامات التجارية العالمية للسيارات، أذهلت اكسيد، كعلامة تجارية جديدة راقية، العالم بتصميمها المتطور والجريء وتصميماتها الداخلية الفاخرة عالية الجودة والتفاعل الذكي بين الإنسان والسيارة.

في أبريل 2022، عقدت العلامة التجارية الجديدة EXEED إجتماع إعلامي في فندق Leylaty Function Hall في جدة، المملكة العربية السعودية، وأعلنت أن EXEED تخطط للإنطلاق رسميًا في السوق السعودية في شهر مايو، ونُشير أيضًا إلى أن EXEED ستعمل مع شريكها محمد يوسف ناغي للسيارات.

حضر أكثر من 200 شخص من أكثر من 60 جهة من وسائل الإعلام المحلية السائدة، بما في ذلك محمد الكناني وهاني عمرو ومحمد أورفلي وهاتان عرب وغيرهم، وشهدوا اللحظة التاريخية عندما دخلت ماركة السيارات الفاخرة EXEED السوق السعودية.

أصبحت قطر محور الإهتمام العالمي بصفتها الدولة المُضيفة لكأس العالم 2022. يُذكر أنه تم إختيار الموقع الأول لـEXEED في قطر في إستاد كأس العالم. تمت دعوة العشرات من المراسلين الصحفيين لتجربة السيارة الحقيقية. وعقب النهاية، علق المراسل الإعلامي: “ستكون هناك مفاجأتان في قطر عام 2022، إحداهما كأس العالم، والأخرى EXEED”.

أعرب المستهلكون المحليون أيضًا عن توقعاتهم للإصدار الرسمي لـEXEED في كاتا، وأعربوا عن أملهم في تحديد موعد لإختبار القيادة في أقرب وقت ممكن.

حظى إطلاق العلامة التجارية العالمية للسيارات الفاخرة EXEED في الشرق الأوسط بإشادة كبيرة من قبل المراسلين الإعلاميين المحليين والمستهلكين لـ سيارات EXEED، مما يمنح EXEED الثقة لتعميق سوق الشرق الأوسط.

في المستقبل، ستستمر EXEED في اختراق أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، بما في ذلك السوق المصري. من خلال مجموعة منتجاتها المتطورة وأحدث التقنيات، ستجلب EXEED للمستهلكين المحليين منتجات سفر فاخرة عالية الجودة وتجربة قيادة مماثلة للسيارات ذات العلامات التجارية الشهيرة.