مواصفات لاندكروزر برادو 2023 الشكل الجديد كلياً وسعر land cruiser prado 2023 في الأسواق

مواصفات لاندكروزر برادو 2023 . التي كشفت عنها شركة تويوتا مؤخرا بشكل رسمي حيث ينتظرها الكثيرين من الأشخاص محبي السيارات الفخمة والفاخرة. فهي واحدة من أفضل السيارات التي تقدم لك أفضل أداء في الطرق الصعبة والواعرة. مع تصميم مميز فاخر وجذاب مستوحي من تويوتا لاندكروزر . حيث من المتوقع نزول السيارة في الأسواق بداية من شهر أغسطس عام 2022 ميلاديا. حصلت هذه النسخة من السيارة على الكثير من التطويرات والتحسينات سواء في محرك السيارة أو داخلياتها وبعض التغييرات البسيطة في مظهرها الخارجي. لذلك سوف نقدم لكم اليوم مواصفات land cruiser prado 2023 وسعرها المتوقع في الأسواق. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات لاندكروزر برادو 2023

يبحث الكثير من محبي السيارات الفاخرة والقوية وحشية المظهر القوية على الطرق الواعرة والتضاريس عن مواصفات لاندكروزر برادو 2023 . حيث أعلنت عنها شركة تويوتا رسميا بمناسبة أقتراب موعد نزل برادو 2023 في الأسواق. وهذه هي مواصفات السيارة بالكامل :

سوف تقوم شركة تويوتا بإطلاق نسختين من من السيارة في السوق العالمية. نسخة تعمل بالوقود والنسخة الأخري هجينة.

كما تأتي السيارة بمحرك سداسي أو ثماني الأسطوانات.

يوجد في السيارة الكثير من وسائل الأمان للسائق ( gr ).

تأتي تويوتا برادو 2023 بمحرك ديزل توربو مزدوج سعة 3.3 لتر v6. بالإضافة إلى مجموعة الحركة الهجينة والمحركات الكهربائية.

بمحرك ديزل توربو مزدوج سعة 3.3 لتر v6. بالإضافة إلى مجموعة الحركة الهجينة والمحركات الكهربائية. تتميز السيارة بشبكة أمامية عمودية ومصابيح أمامية تم تطويرها. كما يوجد بها مصابيح ضباب تم تزيينها بخطوط باللون الأسود.

سوف يتم إضافة شبكة سقف جديدة باللون الأسود لحمل الأمتعة في حالة السفر.

داخلية برادو 2023 تتميز بالأتساع لتكون أكثر راحة.

تتميز بالأتساع لتكون أكثر راحة. مقصورة داخلية حصلت على العديد من الترقيات ذات ألوان جديدة.

نظام معلومات وترفيه متطور وحديث.

سوف تأتي السيارة بطول 4850 وبعرض 1980.

سعر برادو 2023

سوف نقدم لكم الآن سعر برادو الشكل الجديد كلياً المتوقع في الأسواق وهو كالتالي :

سعر برادو 2022 في السعودية يتراوح ما بين 165.000 ألف ريال سعودي. وما بين 221.000 ألف ريال سعودي.

يتراوح ما بين 165.000 ألف ريال سعودي. وما بين 221.000 ألف ريال سعودي. أما عن سعر السيارة المتوقع في مصر هو يتراوح ما بين 825.000 ألف جنيه مصري. وما بين 1.105.000 جنيه مصري.

كانت هذه هي مواصفات لاندكروزر برادو 2023 الذي تم الإعلان عنها حتي الآن. كما نرجو منكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن السيارة في حالة الإعلان عنها من قبل شركة تويوتا.