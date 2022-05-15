نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة رخيصه للبيع في السعودية لكزس وفيات بحالات ممتازة في المقال التالي

سيارات مستعملة رخيصه للبيع نقدم لكم في موضوعنا اليوم أفضل سيارات مستعملة وجديدة في السعودية وأكثرها تطوّرًا، حيث قامت بعض شركات التمويل في المملكة العربية السعودية بتقديم بعض السيارات المميزة والمتطورة بأسعار مناسبة لكل الفئات المجتمعية، ويتميز السوق السعودي بتقديم أفضل السيارات حيث أنه يتعامل مع شركات السيارات الأعلى موثوقية وخاصة الشركات اليابانية، ولذلك نقدم لكم بعض السيارات التي قد تنال إعجاب الكثيرين من الراغبين في شراء سيارة جديدة أو حتى مستعملة. سيارات مستعملة وجديدة في السعودية 1. سيارة لكزس 2018 عدد أحصنة السيارة 362 حصان.

سعة محرك السيارة تبلغ 5600 سي سي.

يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثمان سرعات.

يتكون الموتور من 19 صباب وعدد الأسطوانات 8.

أقصى عزم دوران للموتور 540 نيوتن لكل متر.

يبدأ التسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر في غصون 7.5 ثانية.

تعمل السيارة بنظام الجر الرباعي للعجلات.

تحتوي السيارة على أربع أبواب و8 مقاعد.

معدل استهلاك السيارة من الوقود 12 لتر لكل 100 كيلو متر.

حجم خزان البنزين 93 لتر وأقصى سرعة 220 كيلو متر لكل ساعة.

بالنسبة لسعر السيارة يتم التفاوض عليها مع الشركة أو مالكها. 2. سيارة فيات فيورينو 2017 مبردة قوة المحرك عدد أحصنتها يبلغ 75 حصان بينما سعة الموتور 1400 سي سي.

عزم الدوران أقصاه يبلغ 118 نيوتن لكل متر وناقل الحركة يعمل يدويًا.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات ويعمل بنظام الجر الأمامي.

حجم خزان البنزين 45 لتر ومعدل الاستهلاك يتم لكل 100 كيلو متر مسافة.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة 156 كيلو متر لكل ساعة وحجم الصندوق الخلفي 2800 لتر. 3. سيارة أودي كيو 5 2014 المحرك قوي يتكون من قوة مقدارها 220 حصان وسعته تبلغ 2000 سي سي والقوة لعمل 4500 لفة لكل دقيقة.

أقصى عزم دوران للموتور تبلغ 258 رطل وذلك لعمل 4500 لفة لكل دقيقة.

ناقل الحركة أوتوماتيكي يتكون من ثمان نقلات وتستهلك 9.2 لتر لكل 10 كيلو متر.

طول السيارة الكلي أربع أمتار و629 مللي متر وعرضها مترين و89 ملليمتر.

تحتوي السيارة على ست وسائد هوائية ومتوفرة في جانب وأمام السيارة.

مزودة بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.

ارتفاع السيارة الكلي متر و655 ملليمتر وقاعدة إطارات السيارة تبلغ مترين و807 ملليمتر. 4. سيارة جيب شيروكي 2016 يبلغ طول السيارة متر و802 ملليمتر.

عرض السيارة متر و943 ملليمتر.

بينما طول قاعدة عجلات السيارة مترين و916 ملليمتر.

حجم صندوق السيارة 457 لتر ووزنها الكلي 206 كيلو جرام. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة رخيصه للبيع في السعودية لكزس وفيات بحالات ممتازة - ثقفني

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