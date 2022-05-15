سيارات مستعملة للبيع في الامارات أسعار تبدأ من 8500 درهم محدودي الدخل أغتنم الفرصة

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سيارات مستعملة للبيع في الامارات ، نقدم تشكيلة متميزة من أشهر وأكبر فئات السيارات التي اكتسبت شهرة واسعة وموثوقية عالية عند المواطنون أو المقيمون في دولة الإمارات المتحدة، ومن أشهر تلك السيارات سيارات تويوتا و سيارات هيونداي وغيرها من أكبر وأضخم شركات السيارات، نعرض سيارات مستعملة رخيصة بسعر منافس لمواكبة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون في ظل غلاء الضرائب والأسعار ومن أجل سد الاحتياجات الشرائية الخاصة بالسيارات سنعرض سيارات للبيع في الامارات قد تم التنازل عنها أو لظروف السفر أو لشراء السيارات أحدث. سيارات مستعملة للبيع في الامارات تويوتا أفالون موديل 2001 مستعملة هي من فئة سيارات السيدان الرياضية والعائلية والشبابية يبلغ سعة محركها 2500 سي سي بقوة 250 حصان.

ناقل الحركة أتوماتيك سداسي الأسطوانات.

مكان تواجد السيارة في مدينة دبي- مردف.

عدد الكيلومترات المستهلكة 300 ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على جنوط ألمونيوم، وسائد هوائية، مكيف هواء، النوافذ والمرايات كهربائية، مصابيح ضبابية، قفل مركزي، ميزة الدخول بدون مفتاح، شاشة وسائط متعددة، أنظمة حماية متكاملة، مشغل ام بي ثري، مشغل أقراص سي دي، راديو وبلوتوث.

سعر تويوتا أفالون مستعملة في الإمارات 8500 درهم. تويوتا يارس موديل 2006 مستعملة يبلغ سعو محركها 1300 سي سي بقوة 86 حصان وهي من السيارات السيدان بنظام الدفع الأمامي.

ناقل الحركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

مكان تواجد السيارة في مدينة دبي- المنخول.

عدد الكيلومترات المستهلكة 326 ألف كم.

السيارة بها القليل من العيوب والتلف الناتج من الاستهلاك اليومي وقد تم إصلاحها.

تنتمي السيارة في مواصفاتها إلى المواصفات الخليجية، وتحتوي على عدد 2 وسائد هوائية ومكابح مانعة للانغلاق، مكيف هواء، وزجاج كهربائي، ولوحة عدادات.

سعر تويوتا يارس مستعملة في الإمارات 9500 درهم. تويوتا يارس موديل 2009 مستعملة سعة محرك السيارة يبلغ 1300 سي سي بقوة 92 حصان سيارة سيدان رياضية دفع أمامي، وقوة عزم 150 نيوتن/ متر.

ناقل الحركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

مكان تواجد السيارة في مدينة دبي- طراز الصين المدينة العالمية.

عدد الكيلومترات المستهلكة 350 ألف كم.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج، بها القليل من العيوب البسيطة.

تحتوي على أنظمة الأمان والحماية مثل الوسائد الهوائية ونظام مانع انزلاق الفرامل، وقفل مركزي وميزة الدخول بدون مفتاح، ومساعد فرامل، التجهيزات الترفيهية مثل شاشة وسائط متعددة ومشغل راديو وبلوتوث ومشغل أسطوانات ومدخل يو اس بي و AUX.

سعر يارس 2009 مستعملة في الامارات 11 ألف درهم. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في الامارات أسعار تبدأ من 8500 درهم محدودي الدخل أغتنم الفرصة - ثقفني

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